Der Unfall ereignete sich als der Motorradlenker von Trüllikon in Richtung Hauptstrasse fuhr, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Bei der Einmündung in die Hauptstrasse, die nicht vortrittsberechtigt ist, kollidierte er mit dem von links kommenden Personenwagen.

