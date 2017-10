Eine 21-jährige Autofahrerin kam vom Frankental her und bog beim Meierhofplatz in Zürich-Höngg links in die Gsteigstrasse ab, wie die Stadtpolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Die 57-Jährige überquerte gleichzeitig im Bereich des Fussgängerstreifens die Gsteigstrasse und es kam zur Kollision.

Weshalb es zum Unfall kam, wird noch abgeklärt. Da der Verkehr bei der Kreuzung durch eine Lichtsignalanlage geregelt wird, sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den Rot- und Grünphasen während des Unfalls machen können.