Züri Oberland Mäss: Auch alternatives Messeprogramm ist abgesagt

Die Veranstalter planten extra ein Outdoor-Festival in Zelten, um nach der Absage der eigentlichen Messe doch noch einen Anlass anbieten zu können. Die Verschärfungen für Anlässe mit über 100 Personen, die am Donnerstag in Kraft treten, führen nun aber dazu, dass auch dieser Anlass abgesagt wird.

Innert Kürze ein neues Schutzkonzept zu erstellen und dafür die Bewilligung zu erhalten, sei unrealistisch, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Die «ZOMplugged» hätte nächste und übernächste Woche stattgefunden.

Eine Maske wäre bei der Outdoor-Messe ohnehin Pflicht gewesen. Die Zelte, in denen der Anlass stattgefunden hätte, gelten als Innenräume. Die Veranstalter wären in «voller Abhängigkeit aller Beteiligten gewesen, was es unkalkulierbar gemacht hätte».

Veranstaltungen mit mehr als 300 Personen dürfen im Kanton Zürich nur noch durchgeführt werden, wenn ein Schutzkonzept vorliegt oder der Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann oder wenn Gesichtsmasken getragen werden.