Zürcher Bevölkerung: Das Limmattal wächst am meisten – Kirchen verlieren Mitglieder

(dpo) Letztes Jahr ist die Bevölkerung des Kantons Zürichs um 19'600 auf 1'536'400 Personen gewachsen. Mit 1,3% hat sich die Wachstumsrate gegenüber dem Vorjahr 2018 um 0,1% leicht erhöht. Das entspreche etwa dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre, teilte das Statistische Amt des Kantons am Freitag mit.

Hauptursache für das Wachstum sei die Zuwanderung aus dem Ausland sowie aus der übrigen Schweiz. Die Wanderungsgewinne machen etwa 70 Prozent des Zuwachses aus, den Rest trägt der Geburtenüberschuss bei.

Die Stadt Zürich ist um 5‘100 Personen gewachsen und zählt neu 419‘000 Einwohnerinnen und Einwohner. Ebenfalls kräftig zugelegt haben Winterthur mit rund 1'400 und Bülach mit 1'000 Personen.

Das Limmattal wächst weiter

Prozentual am meisten zugelegt haben die Regionen Limmattal, Glattal und das Unterland mit je 1,7%. Am wenigsten gewachsen sind das Weinland und das Oberland mit 0,5 respektive 1%. Betrachtet man die Gemeinden im Einzelnen, sind Uitikon mit 7,7% Aesch mit 6,8% und Kappel mit 5,4% am meisten gewachsen.