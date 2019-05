Der Götschihof ist eine ehemalige Heilstätte für Alkoholkranke, die vor bald 100 Jahren von der Schweizerischen Nationalspende gegründet wurde, um Soldaten mit Alkoholproblemen unter die Arme zu greifen. Weiter erzählte Merk den Gästen die bewegte Geschichte der Stiftung.

Ein sichtbares Zeichen

Der dritte Redner an der Feier war Mario Fehr. Er nahm die Aussage von Stiftungsrat Grütter auf: «Ich freue mich, hier im schönsten Tal des Kantons Zürich zu sein.» Augenzwinkernd fügte er an, dass seiner Meinung nach das Sihltal dem Reppischtal in nichts nachstehe. Dafür erntete er amüsiertes Lachen des Publikums.

Fehr bezeichnete die Gründung der Stiftung Schweizerische Nationalspende als ein «sichtbares Zeichen der engen Verbindung zwischen der Zivilbevölkerung und der Armee». Auch geniesse der Waffenplatz Reppischtal die Unterstützung der Bevölkerung, die 1975 den benötigten Kredit angenommen habe. «Zürich ist auch ein Militärkanton.» Er habe den Waffenplatz auch schon als «Central Park» von Zürich bezeichnet: Er sei etwa gleich gross wie der berühmte Park in New York. «Anstatt nach New York, kann man also auch einfach zu uns ins Reppischtal kommen», sagte Fehr.