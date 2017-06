Wer am Mittwoch um halb sechs Uhr abends beim Bahnhof Schlieren aus der Unterführung trat, wurde von Drehorgelklängen und dem breiten Lächeln von Eveline Weggler empfangen. Wie sie jedem, der anhält und zuhört, erzählt, tritt sie anlässlich des ersten «Fête de la Musique» in Schlieren auf. Das Datum für die Feier ist nicht willkürlich gewählt. Am 21. Juni wird landesweit der Tag der Musik begangen. In der Romandie etwa ist er längst fester Bestandteil im Jahreskalender. Es ist auch kein Zufall, dass Schlieren als erste Limmattaler Stadt mitzieht, ist doch Stadtrat Stefano Kunz (CVP) auch Geschäftsführer des Schweizer Musikrats (SMR), der den Feiertag in der Deutschschweiz etablieren will.

Den studierten Gesangslehrer traf man am Mittwoch immer da an, wo die Musik spielte: Den Tag durch bei Auftritten verschiedener regionaler Musikvereine im Lilienzentrum, im Parkside Center und in der Stadtbibliothek, am Abend im Freien auf dem Kirchplatz. «Heute hört jeder mehrere Stunden am Tag Musik, doch den wenigsten ist bewusst, wie diese entsteht», sagt Kunz. Diese Diskrepanz gelte es am nationalen Tag der Musik zu überwinden. Unterstützt wird dieses Ziel vom Bundesamt für Kultur.