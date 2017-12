Für die Partner hinter dem Projekt – dazu gehören neben den Sozialen Diensten auch Vertreter der Europaallee, die Genossenschaft Kalkbreite sowie der Quartierverein Aussersihl-Hard – war von beginn weg klar, dass die Vereine, die den Kiosk bespielen bis auf wenige Vorgaben frei sein sollten, was sie den Anwohnern aus dem Quartier sowie den Passanten weitergeben möchten: «Grundsätzlich darf nichts verkauft werden. Zudem sind weder religiöse noch politische Inhalte erlaubt. Auch dürfen die Kioskbetreiber keine Werbung machen», so Vollenweider.

Ein Gegengewicht zur kommerzialisierten Weihnachtszeit

Ziel der Aktion ist es laut den Beteiligten, den Gedanken von Weihnachten weiterzuschenken. Dass das Holzhaus gerade an der Ecke Lang-/Lagerstrasse steht, wo die neu hingeklotzte Europaallee und das alte Langstrassenquartier sich treffen, ist kein Zufall: «Wir wollen mit dem Kiosk Begegnung zwischen den beiden Stadtteilen schaffen und ein Gegengewicht zur kommerzialisierten Weihnachtszeit bieten», sagt Vollenweider. Eben deshalb gehe es darum, Freude, Wärme, Mitgefühl und Fantasie zu verbreiten.

Den Anfang machte am Mittwoch die Apotheke Top-Pharm, die an der Europaallee ein Ladenlokal hat. So gab es gestern für die Passanten im Kreis 4 warmen Tee und Guetzli. Neben Geschäften der Europaallee bespielen auch gemeinnützige Organisationen wie das Solinetz Zürich, das Stadtkloster oder die Pestalozzibibliothek den Kiosk einen Nachmittag lang. Der wohl speziellste Teilnehmer aber dürfte das Radio Lora sein, dass für einen Nachmittag den kleinen Platz mit Musik bespielen wird.