Winterthur schafft Abteilung für ältere Covid-19-Patienten – 41 zusätzliche Pflegeplätze eingerichtet

Zudem gibt es im Adlergarten neu eine Station, in der Seniorinnen und Senioren umsorgt werden, die trotz Coronainfektion nicht in ein Spital wollen. Hier können sie auch palliativ behandelt werden, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte.

Neu gibt es zudem eine spezielle Covid-19-Spitex, welche Infizierte zuhause betreuen kann. Sie ist gemäss Angaben der Stadt täglich rund um die Uhr im Einsatz. Diese neuen Massnahmen wurden zusammen mit dem Kantonsspital Winterthur koordiniert, um für den Fall einer weiteren Corona-Ausbreitung bereit zu sein.

Weiterhin Ausgangssperre

In den Alterszentren gilt weiterhin eine strikte Besuchs- und Ausgangssperre. Mitarbeitende müssen zudem Schutzmasken tragen, wenn wenn sie Kontakt zu Bewohnern oder Spitex-Klienten haben.

Senioren mit GPS-Uhren

Aktuell befindet sich in den städtischen Alterszentren eine Person mit Covid-19-Diagnose. Welches Zentrum betroffen ist, macht die Stadt nicht publik. Eine weitere Person ist an den Folgen der Infektion bereits gestorben. Wie es zu diesen beiden Infektionen kam, ist bisher unklar.

In den Winterthurer Alterszentren gilt weiterhin eine strikte Besuchs- und Ausgangssperre. Damit die Seniorinnen und Senioren diese nicht missachten, tragen sie nun Uhren mit integrierten GPS-Trackern. Verlässt der oder die Trägerin das Haus respektive das Gelände, löst dies einen Alarm aus.

«So können wir sie noch rechtzeitig abfangen», sagte Markus Wittwer, Leiter Alter und Pflege bei der Stadt Winterthur, gegenüber dem «Landboten». 99 Prozent der Bewohner würden sich aber an die Regeln halten. Die Uneinsichtigen könne man an einer Hand abzählen.