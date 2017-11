Rund 230'000 Zuschauer haben mitverfolgt, wie die Dietiker Wirte Maria de Lourdes und Heinz Schenkel in der Sendung «Mini Beiz, dini Beiz» ihre Gäste verwöhnten. Das erfolgreiche TV-Format war in der Taverne zur Krone zu Gast und erzielte eine höhere Quote als etwa die «Arena», die am selben Abend lief.

Menschen beim Essen zu betrachten ist ein TV-Dauerbrenner und das Konzept der SRF-Sendung – fünf Stammgäste lassen «ihre» Restaurants gegeneinander antreten – hat sich bewährt. Der jüngste Wettbewerb war für das Ehepaar Schenkel ein Erfolg auf ganzer Linie: Neben der Quote sorgte ein klarer Punktevorsprung für den Sieg der Woche. «Wir würden auf alle Fälle wieder in der Sendung mitmachen», sagt Heinz Schenkel. Man kenne nun den Ablauf. Dieser sei zwar streng – die Rede ist von zwölf Stunden Drehzeit –, aber die Werbung, die man dadurch erhalten habe, sei super, so der Wirt.

Rehrücken brachte den Sieg

Von seinem Stammgast vorgeschlagen – in der Sendung schlicht als Harri bezeichnet – ging man selbstbewusst in den Kampf: Man werde gewinnen, weil die Krone die «beste Küche», den «besten Service» und den «besten Stammgast» biete, so der Tenor zu Beginn der Sendung.