Sie sind der Trend am Velohimmel: Leih-Bikes, die man mieten und abstellen kann, wo man will. In Zürich teilen sich diesen Markt seit einigen Wochen zwei Anbieter: das Unternehmen O-Bike aus Singapur, das diesen Sommer mit seinen gelben Velos die Stadt flutete und damit für böse Schlagzeilen sorgte, und LimeBike, die US-Firma, die alles besser machen will.

Nun erhalten die grellen Velos Konkurrenz der schnellen Sorte. Tiefbauamt-Vorsteher Filippo Leutenegger (FDP) gibt auf Anfrage von watson bekannt: Nach Gesprächen mit vier Anbietern gibt die Stadt grünes Licht für Leih-Stromroller-Angebote.