In der Vorweihnachtszeit wächst bei vielen auch das Bedürfnis, sich für Flüchtlinge einzusetzen. Hier lohnt es sich, die Gemeinden zu kontaktieren und nachzufragen, welche Möglichkeiten bereitstehen. Mentor kann man beispielsweise beim Projekt Fokusnetzwerk aus Schlieren werden, deren Website Flüchtlinge und Freiwillige aus der Region unkompliziert vernetzt. So kann man mit seinen Talenten und Stärken einem Menschen helfen, der sich hier integrieren möchte.

Beliebte Anlaufstellen

Die hier beheimateten Frauenvereine sind in Sachen Freiwilligenarbeit Leuchttürme der Region, bei denen es sich lohnt, nachzufragen, wo Mithilfe benötigt wird. Der Frauenverein Dietikon bietet unter anderem eine Nachbarschaftshilfe an, unter die Besorgungen, kleine Handreichungen oder Spaziergänge fallen. Helfer sind auch bei «Tischlein deck dich» willkommen: Jeden Mittwoch verteilt der Verein mit einer Organisation Nahrungsmittel an Menschen mit finanziellen Engpässen.

Auch die hiesigen Pfarreien sind offen für Anfragen. Die römisch-katholische Pfarrei Hl. Bruder Klaus in Urdorf suchte jüngst für eine Primiz im kommenden Januar, bei der laut eigenen Angaben 500 Besucher erwartet werden, freiwillige Helfer. Auch andere gemeinnützige Projekte und Organisationen – auch im Ausland – werden von den Kirchen unterstützt, dabei geht es meist um Spenden.

Sinnvolle Spenden

Spenden ist ein schneller und effektiver Weg, um Hilfe zu leisten, denn oftmals muss man die Mithilfe Profis überlassen. Die Stiftung Neuthal ist eine sucht- und milieutherapeutische Einrichtung im Zürcher Oberland. Süchtige Menschen werden dort in familiärer Atmosphäre in ein neues Leben begleitet. Obwohl die Stiftung auch von Limmattaler Gemeinden getragen wird, sind Spenden willkommen.

Fit bleibt man im Behindertensport Limmattal von PluSport, der seinen Mitgliedern viele Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung bietet. Damit Sitzball, Schwimmen und Karate durchgeführt werden können, ist man bei der Organisation ebenfalls auf Spenden und Sponsorenbeiträge angewiesen.

Der Dietiker Verein «Jetzt – Helfer helfen Helfern» setzt auf Mitgliedschaften wie auch auf Spenden und fokussiert sich auf die Unterstützung von Flüchtlingen. Mit den Geldern will der Verein vor Ort tätige Hilfsorganisationen unterstützen und die Nothilfe auf sichere Beine stellen.

Bis nach Kenia wirkt der in Urdorf gegründete Verein zur Unterstützung der Siaya Kenia Children Fondation (SKCF), die AIDS-Waisen in der nordwestkenianischen Stadt Siaya hilft; ihnen wird die gebührenpflichtige Sekundarschule ermöglicht, was den Kindern und Jugendlichen positive Zukunftsperspektiven bringt.

Ein Herz für Tiere

Tiere lassen die Herzen erweichen. Der Gedanke an leidende Hunde, Katzen oder Pferde ist nur schwer zu ertragen. Aber es gibt Menschen, die dem Leid wagemutig und direkt in das Gesicht sehen. Beispielsweise gilt das Augenmerk des Weininger Vereins «Starromania» den streunenden Hunden in Rumänien. Von der Regierung zum Abschlachten freigegeben, weiss «Starromania», dass nur die Kastration das Problem längerfristig lösen wird. Sie setzen sich unter anderem dafür ein, dass die Streuner gechipt, registriert und vermittelt werden. Eine ehrenamtliche Arbeit, die auf Spenden angewiesen ist.