Oft wird Mittl um Rat gefragt, wenn Anwohner sich über Glockengeläute bei einer Kirchgemeinde beschwerten. Er sieht sich primär als Vermittler. «Es gibt viele suboptimale Geläutsituationen», sagt Mittl. «Glocken, die laut, hart und knallig ertönen.» Manchmal helfe es schon, den Klöppel zu ersetzen. Teurer werde es, wenn Jalousien am Glockenturm angebracht werden müssen oder das Antriebssystem der Glocken verändert werden muss. Eine Lösung lasse sich aber fast immer finden. «Es ist alleweil besser, das Gespräch zu suchen, als gleich mit dem Gang ans Gericht zu drohen», lautet sein Credo.

Hohe Glockendichte

Als er 1997 in Birmensdorf sein Haus baute, plante er drei Kirchenglocken in der Garage ein. «Die Nachbarn erklärten sich einverstanden», so Mittl. Die Glocken sind rund 300, 200 und 150 Kilo schwer. Zum Vergleich: Die grösste Kirchenglocke der Schweiz – sie hängt im Berner Münster – wiegt zehn Tonnen. Weit verbreitet seien Kirchenglocken im mittleren Spektrum zwischen zwei und fünf Tonnen.

«Es gibt in keinem Land eine so hohe Glockendichte wie in der Schweiz», sagt Mittl. Ein regelrechter Boom habe um die Wende zum 20. Jahrhundert eingesetzt, dann wieder nach dem 2. Weltkrieg: «Eine Gemeinde, die etwas auf sich hielt, legte sich einen stattlichen Glockenchor zu.»