Wegen mehr Lärm: Anwohner wehren sich gegen den Helikopter auf dem Limmi-Dach

Gegen den Helikopter-Einsatzstandort auf dem Dach des Spitals Limmattal regt sich Widerstand. Anwohnerin Anita Vollenweider setzte einen Brief auf und sammelt Unterschriften, damit der Helikopter der Alpine Air Ambulance (AAA) das Limmattal verlässt und zurück an seinen Standort auf dem Flugplatz Birrfeld kehrt. Den Brief und die Unterschriften will sie dem Stadtrat nach den Sommerferien überreichen.

Als die erste Coronawelle erwartet wurde, ist auf dem Landeplatz des Limmi tagsüber eine Maschine der AAA bereitgestellt worden. Der Helikopter leistete in dieser Zeit über 80 Einsätze für Coronapatienten. Daneben rückte er auch bei 36 Notrufen in der Region aus. Aufgrund der guten Erfahrungen gaben das Spital und die AAA letzte Woche bekannt, dass sie weiterhin zusammenspannen wollen. Das bedeutet, dass dem blau-gelben AAA-Helikopter auch über die Coronazeit hinaus das Limmi-Dach als Landebasis zur Verfügung stehen soll.

Lebensqualität sinkt durch die Helikopter-Flüge

Im staubelasteten und mit vielen Baustellen versehenen Limmattal führe die Kollaboration zu einer Verbesserung der Versorgungsqualität in der Region und einer professionellen Rettung von Patienten, begründet das Spital Limmattal die Verlängerung der Zusammenarbeit mit der AAA. Das passt vielen Bewohnerinnen und Bewohnern im Spitalquartier aber nicht. «Die Lebensqualität und Sicherheit im Limmattal wird durch die lärmintensiven Flüge nicht verbessert», steht im Brief von Initiantin Anita Vollenweider, der an den Schlieremer Stadtrat, das Spital und die AAA gerichtet ist. Der auf dem Limmi stationierte Helikopter fliege an einzelnen Tagen so viel, wie vorher in einem ganzen Jahr. Meistens hätten die Flüge nichts mit dem Spital zu tun. Medizinisch würden sie daher keinen Sinn machen. «Ich sehe den Helikopter oft wegfliegen, aber nicht in der Nähe landen oder zurück zum Limmi kommen. Das heisst, dass man von der Basis im Birrfeld doch in der gleichen Frist zum Einsatzort fliegen könnte und die Station in Schlieren nicht zwingend ist», sagt Vollenweider. Ein Helikopter sei selten als erste Rettungsequipe am Unfallort, schon gar nicht im dicht besiedelten Limmattal. Das von der Spital-Leitung vorgebrachte Argument, mit dem Helikopter schneller Erste Hilfe leisten zu können, überzeugt sie deshalb nicht.