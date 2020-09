Wegen Corona: Die Stadt kämpft mit zunehmendem Vandalismus

Überwachung Auch in anderen Gemeinden im Limmattal kämpft man gegen Beschädigungen und Ruhestörungen. In Bergdietikon kam es etwa im Juli zu einem Vandalenakt im Aussenbereich des Jugendtreffs, der zu einem Sachschaden von 1600 Franken führte. Ein einbetonierter Abfallkübel wurde ausgerissen und umgeworfen. Zudem wurden mehrere Sessel und Tische der Lounge zerschnitten. Der Gemeinderat hat darauf eine Strafanzeige gegen die unbekannte Täterschaft erstattet.

Auch in Weiningen treiben Vandalen ihr Unwesen. Um Schmierereien, Lärm und Littering Einhalt zu gebieten, soll das Schulhaus Schlüechti künftig mit Videokameras überwacht werden. An der Gemeindeversammlung am 15. September werden die Stimmberechtigten deshalb über den Erlass eines Reglements zur Videoüberwachung von öffentlichen Orten und Räumen befinden.

Einen Schritt weiter ist man in Urdorf. Die Gemeinde setzt neben Polizeipatrouillen und einem privaten Sicherheitsdienst bereits auf Videoüberwachung. Dies, weil Vandalismus und Ruhestörungen vor allem im Zentrum Spitzacker und auf den Sportplätzen seit längerer Zeit ein Problem darstellen und sich während des Corona-Lockdowns noch verschärften. Die Gemeinde will mit den Kameras die Vandalen abschrecken und erhofft sich zudem, Personen damit identifizieren zu können.

In Birmensdorf verspricht man sich durch Videokameras ebenso Linderung. Die Stimmberechtigten der Sekundarschulgemeinde Birmensdorf/Aesch und der Primarschulgemeinde Birmensdorf sprachen sich im Dezember 2019 an der Gemeindeversammlung für ein Reglement zur Videoüberwachung aus. Dies nachdem es in Birmensdorf vermehrt zu Sachbeschädigungen durch Jugendliche gekommen war, die sich vorwiegend nachts auf Sportplätzen und Schulhöfen versammelten.

Die Nachbargemeinde Uitikon setzt seit dem 1. März 2020 auf Videoüberwachung. Dies aber nicht aufgrund von Sachbeschädigungen, sondern um die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler der Schulanlage Schwerzgrueb zu gewährleisten. Dort war es wiederholt zu potenziell gefährlichen Manipulationen an abgestellten Velos von Schülerinnen und Schülern gekommen. Zwecks Prävention und Verhinderung von strafbaren Handlungen hat die Schulpflege am 20. Januar 2020 ein Reglement zur Überwachung der Schulanlagen erlassen.