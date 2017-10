Coop lässt seine Kioske von einem externen Partner beliefern und bestücken.

Auf Nachfrage erklärt Mediensprecher Ramón Gander: "Dieses Magazin gehört sicher nicht in unsere Kioske! Nachdem wir gestern davon erfahren haben, haben wir unsere Verkaufsstellen sofort angewiesen, die Zeitschrift umgehend zu entfernen."

Der "Letzigrund" war nämlich nicht die einzige Coop-Filiale, die das Nazi-Heft in der Auslage hatte. "Das Magazin wurde aufgrund eines Lieferfehlers an rund 20 Verkaufsstellen geliefert", so Gander.

Die Frage, ob der Vorfall personelle Konsequenzen nach sich zieht, wollte Gander nicht beantworten: "Zu Interna äussern wir uns grundsätzlich nicht öffentlich." (jk)