Vorbildliche Fahrgäste: Limmattaler Passagiere ohne Maske sind die Ausnahme

Seit dem 6. Juli heisst es «Maske auf» im öffentlichen Verkehr. Der Bundesrat führte in Bus, Zug, Tram, Schiff sowie Berg- und Seilbahn eine Maskenpflicht ein. Damit wollte er einer erneuten Ausbreitung des Coronavirus entgegenwirken angesichts der steigenden Zahl an Neuinfektionen. Das Fazit nach knapp drei Wochen: Fast jeder Passagier hält sich daran – auch im Limmattal. Dies bestätigt Sirhan Sinani, Betriebsleiter der Limmat Bus AG. Die Firma mit Sitz in Dietikon ist Teil des Bahn- und Busunternehmens Aargau Verkehr und bedient im Auftrag der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) zehn Buslinien im Limmattal.

«95 bis 97 Prozent unserer Fahrgäste tragen Masken. Das ist eine erfreuliche Zahl», sagt Sinani. Es gebe einzelne Fälle, in denen Passagiere in den Bus einsteigen würden und erst dann merkten, dass sie keine Maske dabeihätten. In den ersten Tagen sei die Umstellung vor allem auch für die Fahrerinnen und Fahrer eine Herausforderung gewesen, sagt Sinani. «Sie wurden von Fahrgästen angesprochen, warum sie Busbenützer ohne Maske nicht dazu auffordern würden, eine anzuziehen oder den Bus zu verlassen», erzählt Sinani. «Die Aufgabe unserer Chauffeure war vielen Fahrgästen wohl nicht klar. Sie spielen nicht Polizisten.» Für die Kontrolle und die Einhaltung der Maskenpflicht seien die VBZ zuständig.

Busfahrer dürfen, aber müssen keine Maske tragen

Die VBZ hätten zusätzlich eine Durchsage in den Bussen eingerichtet, um die Fahrgäste darauf hinzuweisen. «Mittlerweile hat sich die neue Regel aber gut eingespielt», sagt Sinani. Er habe keine negativen Mitteilungen von seinen 93 Fahrerinnen und Fahrer erhalten, was die Reaktion von Passagieren auf die Maskenplicht angehe. «Schliesslich ist es ein Entscheid des Bundesrats, an den sich alle halten müssen», findet Sinani.