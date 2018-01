Unterdessen gibt sich Alina alle Mühe, dass sich die einzelnen Bilder nicht allzu sehr voneinander unterscheiden. Verändern soll sich ja nur jener Teil, der sich bewegt. Durchpausen geht auf den engen Filmrollen nicht. «Es ist schwierig, dass es immer gleich aussieht», sagt sie.

Solche Probleme gehören in Vogts Trickfilmstudio der Vergangenheit an. «Im professionellen Bereich zeichnen wir heute mit Stift auf dem Grafiktablett», sagt er. Das habe den Vorteil, dass ein Teil des Bildes sich einfrieren und kopieren lasse, damit nur die gewünschte Veränderung neu gezeichnet werden muss. Vogt ist kein Unbekannter in der Schweizer Trickfilm-Szene. Sein Film «Kapitän Hu» wurde an internationalen Filmfestivals gespielt und im Schweizer Fernsehen gezeigt. Seit 1992 gibt der gelernte Grafiker sein Wissen regelmässig an Kursen an die nächste Generation weiter.