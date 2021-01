Von der Fleischköchin zur veganen Kochbuchautorin: Sie macht die karibische Küche vielfältiger

Guzman bereitet Bammys zu. «Das sind in Kokosmilch eingelegte Maniokküchlein. Sie gehören zu meinen Leibspeisen», erklärt sie. Kein Wunder also, dass das Rezept für das jamaikanische Gericht in Guzmans Kochbuch zu finden ist. «Ich will zeigen, dass das karibische Essen mehr zu bieten hat als Reis mit Bohnen.» Die geschälten Maniokknollen werden fein geraffelt. «Danach muss ich den Saft in einem Tuch auspressen, damit die Küchlein beim Trocknen in der Pfanne fest werden. Zudem ist der Saft des rohen Manioks nicht bekömmlich.»

Tomaten und Zwiebeln brutzeln im Topf. Aris Guzman schält eine Maniokwurzel. Die 34-Jährige steht in der Küche der Genossenschaft «die Cuisine» auf dem Fogo-Areal beim Bahnhof Altstetten. Hier und in der Schokoladenmanufaktur ihrer Kollegin Britta Kürzi in Schlieren hat sie über 70 Rezepte ihres neuen Kochbuchs «Karibisch vegan» entworfen.

Vor drei Jahren startete die Zürcherin ihr Kochbuchprojekt. Es vereint zwei Dinge, die ihr am Herzen liegen: die karibische Küche und die vegane Ernährung. Guzman ist in La Vega in der Dominikanischen Republik aufgewachsen und als Zwölfjährige in die Schweiz gekommen. Die Speisen aus ihrer Heimat haben sie geprägt – vor allem diejenigen ihrer Grossmutter. «Ich habe ihr als Kind gerne zugeschaut und war beeindruckt von ihrer Hingabe und Freude am Kochen.» So sehr, dass Guzman sich dafür entschied, Köchin zu werden. Sie arbeitete in renommierten Gasthäusern wie dem Restaurant Reussbrücke in Ottenbach, dem Hotel Marriott in Zürich oder in der «Oepfelchammere» im Niederdorf.

«In der gehobenen Gastronomie gilt die Zubereitung von Fleisch und Saucen als Königsdisziplin», sagt Guzman. Am Arbeitsort und zuhause kam stets Fleisch auf den Tisch. «Das lag auch daran, dass meine Mutter in der Charcuterie arbeitete und ihr Partner Metzger war.» Mit 22 Jahren beschloss Guzman jedoch, kein Fleisch mehr zu essen. «Als ich zuhause vor einem vollen Fleischteller sass, machte ich mir erstmals Gedanken über Fleisch und seine Herkunft.» Als sie sich über die Fleischindustrie informierte, verging ihr der Appetit auf tierische Produkte schnell.

Sie wollte nicht auf Menüs aus der Kindheit verzichten

Der Entscheid, vegan zu leben, hatte berufliche Konsequenzen. «Ich konnte nicht mehr dahinterstehen und kündigte», sagt Guzman. Sie fand eine Stelle als Zugbegleiterin bei der City Night Line, die Nachtreisen in Europa anbot. «Wir fuhren oft nach Amsterdam, Berlin und Kopenhagen. In diesen Städten war Veganismus bereits bekannt. Das bot mir die Möglichkeit, vegane Restaurants zu besuchen und mich mit veganen Produkten einzudecken.» Vor zwölf Jahren hätte man fast keine veganen Zutaten in der Schweiz kaufen können. «Es gab einzig eine Sojamilch in der Migros und die war grässlich», sagt Guzman und lacht. Sie war gezwungen, eigene Rezepte zu kreieren. «Ich wollte nicht auf die Gerichte aus meiner Kindheit verzichten und habe damit begonnen, die karibische Küche zu verganisieren.»

Mit den richtigen Gewürzen und ein paar neuen Zutaten erzielte sie gute Ergebnisse. «Statt Poulet verwende ich zum Beispiel junge Jackfruit, die in Salzlake eingelegt ist.» Die exotischen Zutaten stehen für Guzman nicht im Widerspruch zur veganen und nachhaltigen Lebensweise. «In der karibischen Küche häufig verwendete Lebensmittel wie Maniok oder Kochbananen kommen mit dem Schiff in die Schweiz. Bei Früchten oder Avocados schaue ich ebenso, dass ich solche verwende, die nicht eingeflogen werden.» Der Transport dieser Waren sei für sie vertretbarer als der Konsum von Rindfleisch. Für einen Burger werde immer noch viel mehr Kohlendioxid ausgestossen.