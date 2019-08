Wie gut das von Stüssi präsentierte Dietikon abschneidet, wird sich bei der Ausstrahlung der Staffel vom 2. bis zum 6. September zeigen. Jeden Tag wird ein anderer Ort aus dem Kanton Zürich vorgestellt. Mit dabei sind neben Dietikon die Orte Meilen, Turbenthal, Bauma und Eglisau. Dietikon macht am Montag, 2. September, den Auftakt.

Nichts wurde dem Zufall überlassen. Der Regisseur hat an alles gedacht.

Anschliessend musste Stüssi verschiedene Dietiker Highlights der Bereiche Kulinarik, Freizeit und Tradition vorschlagen, die in der Sendung präsentiert werden könnten. «Meine erste Wahl fiel auf den FC Dietikon und den Harley-Heaven», sagt der 42-Jährige, der in seiner Freizeit Juniorenobmann des Fussballclubs ist. Den Produzenten von ITV, die das Format im Auftrag des Schweizer Fernsehens produzieren, gefiel das Harley-Davidson-Center «Harley Heaven» an der Überlandstrasse. Aber für einen Auftritt des FC Dietikon waren sie nicht zu gewinnen. «Sie meinten, Fussball wäre zu normal, da es überall Fussballclubs gibt.»

Gute Organisation, volles Programm

Die Dreharbeiten fanden im April statt. «Das Wetter war hervorragend, als wir in Dietikon waren. An den anderen Drehtagen war es kälter und regnerisch.» Stüssi lobt die Produzenten der Sendung: «Alles wurde sehr professionell organisiert und ausgeführt. Nichts wurde dem Zufall überlassen. Der Regisseur hat an alles gedacht.» Doch die Dreharbeiten seien auch sehr streng gewesen. «Immer wieder mussten Szenen wiederholt werden, da irgendein Detail nicht stimmte.» Zudem herrschte Zeitdruck aufgrund des vollen Tagesplans.

Auch die Kaffeerösterei Ferrari ist mit von der Partie

Mit dem Drehtag in Dietikon ist Stüssi zufrieden. Neben einem ereignisreichen Besuch im Harley-Heaven kamen die Kandidaten bei der Kaffeerösterei Caffè Ferrari in den Genuss von Dietiker Kaffeekunst. Ein Tipp, den Stüssi vom Stadtpräsidenten Roger Bachmann erhalten hat. Besonders glücklich ist Stüssi über die Unterstützung von Pius Baggenstos, der Präsident der Trychlergruppe Dietikon. Die Trychler veranstalteten für die Sendung einen Umzug auf dem Kirchplatz von Dietikon.

Pascal Stüssis grosse Mutprobe vor der Kamera

Doch auch an den anderen Drehtagen erlebte Stüssi viel Interessantes. In Meilen wurde der 42-jährige Familienvater mit seiner grössten Angst konfrontiert: «Ich fürchte mich vor Pferden.» Als die Kandidaten auf einen Pferdehof gebracht wurden, musste sich der Dietiker dieser Angst stellen. «Ich musste ein Pferd herumführen. In Wahrheit hat das Pferd mich geführt.» Im Nachhinein könne er darüber lachen.