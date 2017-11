Der Zürcher Regierungsrat lehnt die Volksinitiative «Stoppt die Limmattalbahn – ab Schlieren» ab und schickt sie ohne Gegenvorschlag zur Behandlung in den Kantonsrat, wie er gestern mitteilte. Die Initiative der Bahnprojektgegner wurde im Oktober ungeachtet der bereits begonnenen Arbeiten an der ersten Etappe für zustande gekommen erklärt – unter anderem, da sie nicht «offensichtlich undurchführbar» ist.

Dass sie seiner Meinung nach aber offensichtlich unsinnig und schädlich ist, daran lässt der Regierungsrat in seinem Beschluss keinen Zweifel. Mit dem geforderten Verzicht auf den Bau der zweiten Etappe, mit der ab 2022 Schlieren mit Killwangen verbunden werden soll, falle eine umfassende Lösung für die heute schon prekäre Verkehrssituation in diesem «wichtigen Lebens- und Wirtschaftsraum» weg, schreibt er. «Für das Limmattal wäre es nicht gut, wenn dieses Projekt nicht als Gesamtwerk realisiert werden könnte», hält auf Anfrage auch Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) fest.

Reine Geldverschwendung

Der Regierungsrat betont in seinem Beschluss, dass die Limmattalbahn weit mehr als ein Verkehrsprojekt sei. Damit verknüpft seien die Siedlungsplanungen der Standortgemeinden, die ohne die Bahn erschwert oder sogar infrage gestellt würden. So sähe sich etwa Dietikon mit einem Erschliessungsproblem im Entwicklungsgebiet Niderfeld konfrontiert, in Schlieren beträfe es vor allem das Wachstumsquartier im Westen. Auch die Verkehrsprobleme in der Region würden verschärft, nicht zuletzt, da die Limmattalbahnkredite auch in diverse Strassenprojekte fliessen.