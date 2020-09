Volk entscheidet, ob Nationalitäten in Polizeimeldungen genannt werden sollen

Eine im Mai 2018 eingereichte kantonale Volksinitiative verlangte, dass die Polizei in ihren Meldungen die Nationalitäten der betroffenen Personen sowie (auf Anfrage) deren Migrationshintergrund bekannt gibt. Der Kantonsrat lehnte diese ab, schlug aber als Gegenvorschlag eine Änderung des Polizeigesetzes vor, die sich darauf beschränkte, die Staatsangehörigkeit zu nennen.

Gegen diesen Vorschlag wurde im Juli dieses Jahres ein Referendum eingereicht, das nun gemäss einer Medienmitteilung von der kantonalen Direktion der Justiz und des Innern für erfolgreich befunden wurde: 4000 Stimmberechtigte verlangten fristgerecht eine Volksabstimmung. Nötig wären nur 3000 Unterschriften.

In Zürich wird somit voraussichtlich am 7. März nächsten Jahres über die Volksinitiative und über den Gegenvorschlag des Kantonsrats abgestimmt. Weil sich die beiden Vorlagen gegenseitig ausschliessen, wird den Stimmberechtigten neben den Fragen, ob sie den Vorlagen zustimmen wollen, auch eine Stichfrage vorgelegt. In der Stichfrage erklären die Stimmberechtigten, welche der beiden Vorlagen in Kraft treten soll, falls beide angenommen würden.