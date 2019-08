Was wird jetzt wohl folgen? Frenetisch haben sie ihn gerade gefeiert, ihren Beat Breu, als er im Lichtkegel einsam in die Zirkusmanege getreten ist und sie, die Freunde, die vielen geladenen und auch einige zahlende Gäste begrüsst hat. Es war ein Applaus, in dem alles Wohlwollen mitschwang, das sich der «Bergfloh» mit seiner langen Karriere hart verdient hat – und vielleicht deshalb läuft Breu jetzt leicht gebückt, wie unter der Last der Erwartungen aus der Manege.

Schnauz und Trompete

Die Zirkuspremiere der Radsportlegende am Montagabend auf dem Teuchelweiherplatz ist ein gesellschaftlicher Anlass. Ein Wiedersehen für viele, die dem Sport zugetan sind, vor allem dem Radsport. Vom Ex-Profi Alex Zülle über Toni Vescoli bis zum Trompeten-Sigi sind zahlreiche Weggefährten da, um Beat Breu zu unterstützen. Sigi Michel, wie der Mann mit Trompete und Schnauz im richtigen Leben heisst, ist an der Tour de Suisse einst den Versorgungswagen gefahren. Abends hockte er jeweils mit Breu zusammen. «Ich wünsche mir sehr für ihn, dass das mit dem Zirkus klappt», sagt er. Ähnlich äussert sich der Winterthurer Stadtpräsident Michael Künzle, der Breu vor ein paar Jahren am Oktoberfest in der Reithalle kennen gelernt hat und nun als Ehrengast geladen ist. «Er hat mir schon damals erzählt, dass er das mit seinem Zirkus plant. Ich hoffe, dass sein Traum jetzt weitergeht.»