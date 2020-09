Vernetzes Daheim mit Zugangscode und Bewegungsmelder: Sie bauen schlaue Wohnungen für die Zukunft

Stolz steht Peter Christen auf dem Trottoir und betrachtet das Haus auf der gegenüberliegenden Seite. Handwerker gehen wie Ameisen im Gebäude ein und aus. Für den Geroldswiler Liegenschaftenvorstand ist der Neubau an der Dorfstrasse 78 in Geroldswil in vielerlei Hinsicht ein besonderes Projekt. «Ich habe 1977 mein Diplom in alternativer Architektur abgeschlossen. Schon damals zur Zeit der Ölkrise war energieeffizientes Bauen ein Thema. Es ist schön, dass ich mit einem solch innovativen Projekt meine berufliche Laufbahn beenden kann», sagt der 66-Jährige und blickt aufs Dach des Mehrfamilienhauses, das aus einer Photovoltaik-Anlage besteht. Diese hat eine Leistung von 30 Kilowatt pro Stunde und versorgt die sechs Wohnungen mit Strom. Die nicht gebrauchte Energie wird in einer Batterie im Keller gespeichert. «Damit geladen werden auch die Elektro-Velos und das Elektro-Auto, die den Mietern in der Garage zur Verfügung stehen. Sie können es mit ihrem Tablet reservieren», sagt Bauherr Christen.

Das eigentliche Highlight befindet sich aber nicht auf dem Dach oder im Keller, sondern im Innern des Gebäudes und heisst Smart Home. So nennt man das Steuerungssystem, das die ganze Technik in einem Wohngebäude von Licht über Temperatur, Fernseher, Storen bis zur Musikanlage miteinander vernetzt und automatisiert. Das Handy wird zur Gegensprechanlage Es erstaunt also nicht, dass Christen beim Betreten des Hauses erwähnt, dass es keine Schlüssel für die Mieter geben wird. «Sie können die Türen via Smartphone oder Tablet mit einem Code öffnen», sagt der FDP-Gemeinderat. Wer an der Haustür klingelt, wird mit dem Handy der Bewohner verbunden. «Die Gegensprechanlage ist das eigene Smartphone. Man sieht den Gast im Bild, kann mit ihm sprechen und ihm die Türe öffnen. Das ist praktisch, wenn man draussen im Garten sitzt und die Klingel nicht hört», sagt Reto Wyss. Der Mitinhaber und Geschäftsführer der Badener Smart-Home-Beratungsfirma Comtexis arbeitet mit Christen zusammen.

Vor zwei Jahren lernten sich die beiden an einer Aufrichte kennen. «Ich war auf der Suche nach Ausstellungsräumen, um Kunden die Smart-Home-Technik näherbringen zu können. Peter zeigte sich offen für die Idee und bot Hand», erzählt Wyss.

Diesldorf ist ein Solarstrom-Vorbild im Kanton Auf den Dächern im Kanton Zürich gibt es noch sehr viel Potenzial für Solarenergie. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Umweltorganisation WWF Schweiz. Der Kanton Zürich nutzte 2019 laut der Auswertung 2,7 Prozent seines Potenzials auf Dächern für Solarstrom. Das seien 0,6 Prozent mehr als 2017. «Mit diesem Tempo wird der Kanton erst im Jahr 2339 das Potenzial für Solarstrom auf seinen Dächern ausgeschöpft haben», teilt WWF Schweiz mit. Die Studie basiert auf digital verfügbaren Daten, welche die Plattform für Gebäude und Energie namens Swiss Energy Planning ausgewertet hat. Unterstützt wurde die Analyse von Energie Schweiz und vom Digital Innovation Office des Bundesamts für Energie. Die Auswertung untersuchte pro Gemeinde und Kanton, wie viel vom Potenzial, das auf Schweizer Dächern vorhanden ist, effektiv für Solarstrom genutzt wird. Zudem wurden die Zahlen mit denjenigen der letzten Erhebung 2017 verglichen. «Wenn die Schweiz weitermacht wie bisher, wird sie erst in 262 Jahren ihr Potenzial für Solarstrom auf Dächern voll ausnutzen», schreibt WWF Schweiz. Mit 319 Jahren liegt der Kanton Zürich über dem nationalen Durchschnitt. Für WWF bedeutet das: «Gemeinden, seid mutig! Wir fordern alle auf, sich jetzt an den Pioniergemeinden zu orientieren und mit dem Bau von Solarstrom-Anlagen vorwärtszumachen.» Zu diesen Pioniergemeinden gehört im Kanton Zürich Dielsdorf. In den letzten zwei Jahren hat sie ihre Ausnutzung um 7 Prozent verbessert. Auf Platz 9 im Zürcher Gemeinde-Ranking liegt mit Schlieren die erste Gemeinde aus dem Limmattal. Die Stadt hat ihre Ausnutzung seit 2017 um 1,5 Prozent optimiert. Insgesamt schneidet der Bezirk Dietikon aber weniger gut ab. Oetwil landet als zweitbeste Limmattaler Gemeinde mit einer Verbesserung um 0,6 Prozent auf Platz 73. Die meisten anderen Gemeinden aus der Region erzielten einen Wert von 0,3 Prozent oder weniger. (sib)

Nun rüstet er die ab dem 1. Oktober bezugsbereiten Wohnungen mit Smart-Home-Systemen aus. Drei davon mietet er und nutzt sie als Show-Objekte und als Büro. «Geroldswil wird zum Smart-Home-Zentrum der Schweiz. Wer sich für ein solches Daheim interessiert, kann übers Wochenende zu zweit für 250 Franken pro Nacht einziehen und die Technologie selbst ausprobieren», sagt Wyss. Preislich kann die Miete mit anderen Neubauten in der Region mithalten. Eine 3,5-Zimmer-Wohnung kostet zum Beispiel monatlich 2300 Franken.

Auf den ersten Blick sehen die 2,5-, 3,5-Zimmer- und Maisonettewohnungen gleich aus wie herkömmliche. Beim genaueren Betrachten, zeigen sich aber Unterschiede. So etwa bei den Licht- und Storenschaltern. Statt mehreren Knöpfen gibt es nur ein Gehäuse. «Bei zweimaligem Drücken geht das Licht an oder aus, bei einmaligem Drücken verändert sich die Wohnsituation, die man zuvor selbst einstellt», erklärt Wyss. So könne eine Wohnsituation zum Beispiel das Szenario Kochen darstellen. «Das Licht in der Küche brennt, der Dampfabzug läuft. Bei erneutem Betätigen des Schalters folgt die nächste Wohnsituation. Der Esstisch ist beleuchtet. Drückt man erneut, gehen zum Beispiel der Fernseher und die Beleuchtung im Wohnzimmer an», sagt Wyss. Die Farbe zeigt an, woher der Strom kommt Auch die Musik-Lautsprecher können mit dem Schalter bedient werden. Ein Bewegungsmelder im Korridor sorgt zudem dafür, dass das Licht gedimmt angeht, wenn man nachts zur Toilette muss. Speziell ist überdies, dass die Steckdosenrahmen verschiedenfarbig leuchten, je nach dem, woher die Energie stammt. «Kommt der Strom von der Batterie im Keller, leuchtet der Rahmen blau. Stammt der Strom direkt vom Dach, leuchtet er grün. Wird Strom von den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich bezogen, scheint der Rahmen rot», sagt Christen. So mache man den Energieverbrauch sichtbar. «Man kann ihn besser lenken. Eingesteckte Geräte, die nicht genutzt werden, können aus der Steckdose gezogen werden.»

Christen ist es mit seinem letzten Projekt ein Anliegen, etwas zur Energiestrategie 2050 beizutragen und auf nachhaltige Energie zu setzen. Der fünf Millionen Franken teure Bau wird aber nicht rein energieautark betrieben. «Von April bis Oktober ist das möglich, doch im Winter beziehen wir für die Heizung und das Warmwasser Fernwärme der Limeco», so Christen. Der Aufwand, das Gebäude komplett energieautark zu betreiben, sei zu gross und zu teuer. «Dafür bräuchte man Sponsoren wie etwa beim ersten energieautarken Haus in Brütten, das von der Umweltarena in Spreitenbach unterstützt wird», sagt Christen. Das Ziel in Geroldswil sei ein anderes. «Wir bauen den Standard für die Zukunft, den sich jeder leisten kann.»