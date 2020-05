VBZ versucht zum Tragen einer Maske im öV zu motivieren – und verteilt Masken an Fahrgäste

Mit der Verteilung von Hygienemasken will die VBZ ihre Fahrgäste zum Tragen einer Maske im öffentlichen Verkehr motivieren, wie sie am Montagnachmittag bereits mitteilte.

Anwesend an der Verteilaktion am Dienstag waren unter anderem Stadtrat Michael Baumer (FDP), Vorsteher der Industriellen Betriebe der Stadt Zürich und Guido Schoch, Direktor der Verkehrsbetriebe Zürich. In den kommenden Wochen will die VBZ insgesamt 50'000 Masken verteilen, um die Fahrgäste verstärkt für das Thema zu sensibilisieren.

In der Schweiz herrscht keine Tragepflicht für Hygienemasken. Baumer will aber, dass das Tragen einer Maske zum Zürcher Standard wird. «Vor allem im Stossverkehr soll das mehr und mehr zum normalen Bild in den Zürcher Trams und Bussen werden.»