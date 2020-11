VBZ-Mitarbeiter durch Laser an Augen verletzt – Busfahrerin konnte nicht weiterfahren

Zwei VBZ-Mitarbeitende sind am Dienstagabend im Stadtzürcher Kreis 9 durch einen Laser geblendet und an den Augen verletzt worden. Ob sie bleibende Schäden davon tragen, ist zurzeit noch offen.

Eine Buschauffeurin fuhr von der Bernerstrasse Nord in Richtung Bändlistrasse, als sie geblendet wurde, wie die Stadtpolizei am Mittwoch mitteilte. Ihre Augen wurden durch den Laser so stark gereizt, dass sie nicht weiterfahren konnte.

Ein aufgebotener Serviceleiter der VBZ wurde bei seinem Eintreffen ebenfalls geblendet. Die 39-jährige Frau und der 26-jährige Mann mussten ärztlich behandelt werden.