Rottensteiner bekämpft den Landkauf, weil für sie klar ist: Sobald das Grundstück gekauft ist, ist die Sache gegessen. «Wenn es im Limmattal ein riesiges Grundstück gibt, das man zu diesem Zweck erworben hat, wird der Kanton seine Pläne sicher nicht mehr ändern», sagt sie. «Man suggeriert, dass auch nach dem Landkauf alles noch offen ist. Das ist aber nur bedingt der Fall, wenn man sich die kantonale Abfallplanung anschaut.» Sie will einen Neubau am alten Standort. Die neue Moorschutzverordnung verunmögliche das aber, sagt die Limeco.

Auswärtiger Abfall sichere tiefe Gebühren

An der kantonalen Abfallplanung stört Rottensteiner vor allem, dass viel auswärtiger Abfall im Limmattal verbrannt werden soll. Das ist bisher schon so. Von den 95 000 Tonnen, die 2016 verbrannt wurden, kam nur ein Teil von den Trägergemeinden der Limeco. Kommt hinzu: Die neue Anlage ist mit 160 000 Tonnen deutlich grösser, was noch mehr Fremdabfall bedeutet. «160 000 Jahrestonnen ist die unterste Grenze, bei der wir die KVA betriebswirtschaftlich sinnvoll betreiben können», sagt der Verwaltungsratspräsident der Limeco und Schlieremer Stadtrat Stefano Kunz (CVP). Der auswärtige Abfall sorge dafür, dass die Gebühren für Private und Gewerbe gesenkt werden könnten, weil die Anlage dann effizienter ist. Rottensteiner will gar keine tieferen Gebühren: «Das Ziel des Kantons soll sein, dass weniger Abfall entsteht. Eine niedrige Gebühr ist dafür nicht das richtige Steuerelement.»