Unfall in Horgen ZH: 49-jähriger Motorradfahrer schwerverletzt im Spital

Nach der Erstversorgung durch einen Notfallarzt sei er mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren worden, teilte die Kantonspolizei Zürich in einer Medieninformation am Mittwochmorgen mit.

Der 49-jährige Motorradfahrer sei auf der Seestrasse Richtung Käpfnach unterwegs gewesen und aus bisher unbekannten Gründen gestürzt, hiess es. Dabei habe er sich schwere Verletzungen zugezogen.

Die genaue Unfallursache werde durch die Kantonspolizei Zürich, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis, untersucht, hiess es weiter im Communiqué.

Wegen des Unfalls musste laut der Mitteilung der seeaufwärtsführende Teil der Seestrasse zwischen dem Kreisel und der Lindenstrasse für ungefähr zwei Stunden gesperrt werden.

