Ein Vater schickt seine drei Buben unentschuldigt nicht in den Unterricht. Das schlägt sich gewichtig in seinem Portemonnaie nieder, soll er doch mit einer Busse von 500 Franken betraft werden, zu der sich noch 430 Franken Gebühren gesellen. Was ist denn da genau geschehen?

Am 19. Dezember 2016, einem Dienstag, fehlte der 6-jährige Sohn von 10 bis 12 Uhr im Kindergarten. Tags darauf nehmen sein 8-jähriger und sein 9-jähriger Bruder nicht an den Unterrichtsstunden von 13.30 bis 15.10 Uhr teil. Allerdings fand die besagte-Unterrichtszeit weder im Chindsgi-, noch im Schulzimmer und ebenso wenig in der Turnhalle statt. Auf dem Stundenplan stand Singen. Genau genommen waren für ein öffentliches Konzert Weihnachtslieder einstudiert worden und da fand die Hauptprobe logischerweise am Aufführungsort statt – in der Kirche.

Grund war der Glaube

Das passte dem Vater nicht: Aus religiösen Gründen hatte er ein Dispensationsgesuch gestellt. So lange seine Söhne in den Schulstuben Weihnachtslieder einstudierten, hatte der 31-jährige keinerlei Vorbehalte. In einer Kirche aber sollten die Buben nicht singen.

Im Jahr zuvor waren die beiden älteren eines Tages mit der Neuigkeit «Papi, heute haben wir in der Kirche gesungen»,aus der Schule nach Hause gekommen. Der Papi war aus allen Wolken gefallen. Vom Weihnachtslieder-Singen in der Schule hatte er gewusst, hatte auch keinerlei Einwände dagegen. Aber in der Kirche – nein!