Die Sprache als Schlüssel

Vertrauen, das heisst auch: nicht nachfragen und die Privatsphäre respektieren. «Wir löchern Tony nicht nach seiner Vergangenheit», sagt Röbi Koller, der sich als Bezugsperson und «Götti» von Beginn an um den neuen Mitarbeiter kümmerte. «Er soll seine Geschichte dann erzählen, wenn er dies von sich aus tun will. Und wir haben rasch gemerkt, dass er mit der Vergangenheit abschliessen und lieber in die Zukunft blicken möchte.»

Tony Abou Assaleh bestätigt das. «Ich will vorausschauen und viel lernen», sagt er, der in den vergangenen Jahren diszipliniert an seinen Deutschkenntnissen gearbeitet hat. «Ohne Sprache geht es nicht», sagt er. Sie war letztlich auch der Türöffner für die Anstellung. Zuerst erhielt er bei MAN während einer Schnupperwoche Einblick in die Kreditorenabteilung, dann hängte er ein vierwöchiges Praktikum an, und heute arbeitet er in einem 60-Prozent-Teilzeitpensum im Unternehmen. Daneben absolviert er eine Weiterbildung zum Sachbearbeiter Buchhaltung.

Seinen Arbeitskollegen ist er als wissbegieriger junger Mann mit schneller Auffassungsgabe aufgefallen. «Um sich auf die Stelle vorzubereiten, hat er den Geschäftsbericht gelesen», erinnert sich Mäder und lacht. Und sein Betreuer Koller sagt: «Wir mussten ihm nie lange etwas erklären.»

Er hat es gerne ordentlich

Gabs auch Probleme? Keine, sagt Koller, zumindest keine wesentlichen. Und Tony Abou Assaleh sagt: «Am meisten forderte mich die deutsche Sprache heraus. Jeder Tag bei der Arbeit war wie ein Intensivkurs.» Fachlich hingegen habe ihm der Job aufgrund seiner Vorkenntnisse keine Probleme bereitet. Er fühlt sich im Unternehmen wie auch in der Schweiz wohl. Ihm gefalle es, wie gut hier alles organisiert und mit wie viel System alles geregelt sei, sagt der Buchhalter, der es gerne ordentlich mag und dessen Arbeitsplatz schön aufgeräumt ist.

Wichtig ist ihm auch der zwischenmenschliche Kontakt. Er hat sich gut integriert, geht mit seiner fröhlichen Art auf die Arbeitskollegen zu, nimmt an Anlässen wie dem Firmenlauf teil. «Ich bin dankbar dafür, was ich hier erleben darf», sagt er. Dankbar gegenüber der Firma, den Personalverantwortlichen, den Vorgesetzten und Kollegen, den Betreuern, aber auch gegenüber der Asylorganisation und der Schweiz, die ihn aufgenommen hat.

Die Arbeit ist für ihn eine Chance auf ein geregeltes Leben. Er kann Berufserfahrung in einer Schweizer Firma sammeln; er erhält ein Arbeitszeugnis und kann Referenzen vorweisen. Und, für ihn besonders wichtig: «Ich beziehe keine Sozialhilfe mehr, sondern einen Lohn.»

Mehrheit braucht Sozialhilfe

Tony Abou Assaleh gehört damit zu den wenigen Flüchtlingen, die diesen Schritt schaffen. Dies legt ein Blick in den Sozialbericht 2016 des Kantons Zürich nahe: Von den knapp 14'600 anerkannten und vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen im Kanton erhielten im vergangenen Jahr 7400 Personen finanzielle Unterstützung, also etwas mehr als die Hälfte.

Und Arbeitgeber, die bereit sind, einen Flüchtling anzustellen, dürften in der Minderheit sein. Zahlen dazu gibt es nicht. «Ich möchte andere Firmen dazu ermuntern, diesen Schritt ebenfalls zu wagen», sagt Mäder dazu. Gelangt die Asylorganisation erneut an ihr Unternehmen, will sie die Dossiers auf alle Fälle wieder prüfen.

Und wie geht es weiter mit Tony Abou Assaleh? Im kommenden August schliesst er seine Weiterbildung ab. Dann läuft auch sein befristeter Arbeitsvertrag ab. Das Unternehmen und der junge Syrer schauen dann, wie es weitergeht. «Sorgen», sagt er, «mache ich mir keine mehr.»