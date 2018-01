Der Pfingstmontag 2014 war ein heisser Tag. Um 17.40 Uhr war eine Ambulanz auf den Mutschellen gerufen worden. Die Sanitäter fanden in einem Imbiss eine am Boden liegende, damals 36-jährige Frau vor. Diese habe, so einer der Sanitäter gestern von Gericht, «seltsame Laute von sich gegeben.» Die beiden Sanitäter hatten die Frau auf einer Bahre ins Fahrzeug getragen, ihr ein EKG gelegt und waren ins Unispital Zürich gefahren, am Steuer der wenig erfahrene Sanitäter, neben ihm die Schwester der Kollabierten.

Was sich unterwegs zugetragen haben soll, schilderte die nunmehr 40-Jährige, die im Januar 2015 Strafanzeige erstattet hatte, als Zeugin vor Einzelrichterin Alexandra Hardegger. «Nach mehreren Minuten Fahrt hat der Sanitäter mir mit der Hand über die Innenseite des Oberschenkels, die Scheide und dann die wegen des EKGs entblösste Brust gestrichen.» Dies habe der Beschuldigte insgesamt drei Mal getan. Sie sei sehr schlecht beisammen gewesen, habe schliesslich aber alle Kraft aufwenden können, um seine Hand wegzustossen und zu verlangen, dass die Schwester nach hinten komme. «Das stimmt, aber, das ging nicht, weil wir grad auf der Autobahn waren. Aber die Schwester hatte durch das Fenster in der Trennwand vollständigen Einblick», so der Beschuldigte.

Diagnostik weitergeführt

Der 31-Jährige, der ohne Anwalt erschienen war, betonte, der Zustand der Frau sei sehr ungewöhnlich gewesen und «weil bei Überführungen ins Unispital immer besonders gründlich abgeklärt wird», habe er die Diagnostik weitergeführt, unter anderem in Richtung Neurologie, aber auch bezüglich Bewegungsapparat. «Dabei musste ich notgedrungener Massen auch die Beine der Patientin anfassen». Die Zeugin schilderte mit Vehemenz, sie habe schreckliche Angstzustände gehabt und leide noch heute an den Folgen. «Wenn ich eine Ambulanzsirene höre, bekomme ich eine Panik-Attacke.»