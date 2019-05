In einer Liegenschaft in Oberwinterthur sind am Mittwoch über 1600 Liter Heizöl aus einem Erdtank geflossen. Kellerräume wurden überflutet. Ein Teil des Öls gelangte in die Umwelt. Gemäss ersten Abklärungen kam es wegen technischer Ursachen zu dem Unfall. Dies teilte die Stadtpolizei am Donnerstag mit.