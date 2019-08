Für Interessierte bietet sich morgen Samstagvormittag die Gelegenheit, das neu entstehende Uitiker Quartier im Gebiet Leuen-Waldegg genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn die Gemeinde Uitikon lädt zur Baustellenbegehung ein. Es ist bereits der zweite Tag der offenen Baustelle, den die Gemeinde hier durchführt. Der erste liegt allerdings schon zwei Jahre zurück. In dieser Zeit hat sich an der Leuengasse viel verändert. Mittlerweile sind nicht nur Teile der Gesamtüberbauung, sondern auch sämtliche Strassen, Werkleitungen, Kanalisationen und Gestaltungselemente so gut wie fertiggestellt.

Im April 2016 wurde mit dem Projekt «Crystal» begonnen. Das Bauprojekt der Firma ADTinnova besteht aus sieben Wohnhäusern. Diese sind mittlerweile fertiggestellt und die Wohnungen bezogen. Am Tag der offenen Baustelle wird in diesem Teil des Leuen-Quartiers vor allem der Waldeggplatz im Vordergrund stehen. Wie David Bodo, Leiter Tiefbau der Gemeinde Uitikon, erklärt, ist angedacht, dass der Platz in Zukunft zu einem Ort für Veranstaltungen wird.

Im südlichen Teil wird intensiv weitergebaut

Während die Arbeiten am Projekt «Crystal» bis auf einige Kleinigkeiten abgeschlossen sind, wird weiter südlich fleissig weitergearbeitet: Die Implenia baut das sogenannte «Leuen-Ensemble» mit 27 Wohnungen. Dort laufen zurzeit Aushubarbeiten. Gleich neben der Implenia-Baustelle entsteht ein weiteres Grossprojekt: Bei der Überbauung «Leuengarten» der Bücheler Architektur und Generalunternehmung AG sollen bis 2024 neun Gebäude mit rund 200 Wohnungen entstehen. Auf der Baustelle, auf der rund 100 Bauarbeiter tätig sind, werden die Gebäude gestaffelt errichtet. So können die ersten Wohnungen bereits Ende 2019 bezogen werden. Die nächsten Wohnungen sind voraussichtlich im April 2020 bezugsbereit.

Beim Tag der offenen Baustelle wird auch der Natur- und Vogelschutzverein Gartenrötel anwesend sein. Dieser wird einen Einblick in die örtliche Artenvielfalt und die einheimische Fauna geben. Anschliessend an die Begehung der Baustelle offeriert die Gemeinde Würste vom Grill.