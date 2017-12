Über 500 Bleistiftzeichnungen

Doch man darf Hollenwegers Zeichnungen nicht falsch verstehen. Ihre Zugewandtheit zum Alten ist keine Ablehnung des Neuen. «Entwicklung gehört dazu, das ist spannend», sagt sie. Und erzählt, wie ihre Hundespaziergänge sie seit dem Sturm Lothar im Jahr 1999 immer wieder am Wald in Oberengstringen vorbeibrachten, wo Natur völlig neu entstand. Die neue Ausstellung beinhaltet denn auch Bilder der schönen Limmattaler Natur – so zum Beispiel die Limmat von der Engstringer Brücke flussaufwärts gesehen oder mit schneebedeckten Ufern nahe des Klosters Fahr. Weitere Höhepunkte der Ausstellung sind etwa das geschichtsträchtige Gemeindehaus Oetwil oder die Kirchen von Höngg, Würenlos und Weiningen. Hinzu kommen auch alte versteckte Scheunen, derer man sich im Alltag kaum bewusst ist, sowie Bilder aus Hollenwegers Reisen in der ganzen Schweiz. «Am liebsten würde ich das ganze Land zeichnen», sagt sie.

Gelegenheiten, ihre mittlerweile auf über 500 Stück angewachsene Zeichnungssammlung zu vergrössern, hat sie noch genug. Vor allem aus Freude; aber nicht nur für sich. «Inzwischen erhalte ich auch Aufträge», erzählt sie. So haben Private ihr Haus oder ihre Familienmitglieder von Hollenweger abzeichnen lassen. «Ich zeichne alles», sagt sie. Ein paar ihrer Bilder hängen zudem in den Zimmern eines Zürcher Hotels. Die Ausstellung wird kaum ihr letzte sein. Hollenweger will nun jedes Jahr mit einem neuen Thema ausstellen.