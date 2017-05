Vor allem Pendlern könnte am Mittwoch ein langer Heimweg bevorstehen. Die Fahrleitungsstörung in Schlieren ist folgenschwer. Das Limmattal ist ein wichtiger Korridor in der Ost-West-Verbindung mit dem Zug.

Bei der Einfahrt eines Zuges in den Bahnhof Schlieren wurden um 13.50 Uhr der Stromabnehmer und die Fahrleitung aus noch ungeklärten Gründen stark beschädigt. Die heruntergefallene Fahrleitung kam daraufhin auf einem anderen Zug zu liegen. Sämtliche vier Hauptgleise des Bahnhofs Schlieren mussten daraufhin gesperrt werden, meldet die SBB.

Reto Schärli, Mediensprecher der SBB sagt gegenüber "20min": «Die Fahrleitung muss repariert werden, das können aufwendige Arbeiten sein, wir müssen uns auf einen längeren Unterbruch einstellen». Seit 16.30 Uhr ist ein Teilbetrieb wieder möglich, einzelne Züge können wieder fahren. Es kommt aber weiterhin zu Einschränkungen und Ausfällen.