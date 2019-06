Fehlt ein Bänkli auf dem Spielplatz, scheint die Sonne ohne Schattendach auf die Wiese oder ist ein rollatorgängiger Weg nötig? All diese Wünsche und Anforderungen an freie öffentliche Plätze können die Dietikerinnen und Dietiker am 6. Juli mit dem Stadtplanungsamt im Studio Dietikon besprechen. Severin Lüthy, Projektleiter des Stadtplanungsamts erklärt, weshalb das nötig ist und weshalb sich trotzdem so wenige angemeldet haben.

Dietikon ist in den letzten Jahren in die Höhe sowie in die Breite gewachsen. Nun veranstalten Sie einen Workshop, in dem man die Nutzung und Gestaltung der Freiräume diskutieren kann. Von welchen Orten sprechen Sie konkret?

Severin Lüthy: Freiräume gibt es viele. Wir teilen sie in verschiedene Kategorien ein: Da sind die Stadtplätze wie der Kirchplatz, der Bahnhofsplatz oder der Rapidplatz. Eine weitere Kategorie sind die Grünräume wie die Nötzliwiese, die Vogelau oder die Grunschen. Dann sind da auch die öffentlichen Spielplätze wie der Chrüzacher, die Birmensdorferstrasse oder das Gjuch. Die letzte Kategorie sind die Quartier- und Wohnstrassen wie Obstbaumstrasse und Hofackerstrasse. Wir wollen wissen, was den Dietikerinnen und Dietikern in diesen Räumen gefällt und was weniger. In einem zweiten Schritt nehmen wir auf, welche Anliegen und Hoffnungen dazu vorhanden sind. Für die Stadtplanung ist es gut, wenn wir die Bedürfnisse besser kennen würden.