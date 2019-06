Es ist still in der Druckerei. Die Sonne erwärmt die hohe Fassade des Industriegebäudes, in dem die Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte (SBS) einquartiert ist. Druckerschwärze sucht man in dieser Druckerei zunächst vergebens. Denn das Prozedere läuft hier ganz anders als in konventionellen Druckereien. Statt mit Farbe werden die Wörter mit Stanzgeräten in die Bücher geprägt. Dazu stehen der SBS in der Binz in Zürich unter anderem Heidelberg-Druckmaschinen zur Verfügung. Diese sind teils über 80 Jahre alt. Eine der gusseisernen Maschinen druckte bereits 1977 Musiknoten, sie war eine der ersten in Europa. «Noten werden in einem übergrossen Format gedruckt», sagt René Moser. Er arbeitet bereits seit über 30 Jahren bei der SBS. Da er keine Farben sehen kann, hat er bereits als Kind die Blindenschrift gelernt. Diese erfand der blinde Franzose Louis Braille 1825. Die Schrift besteht aus 6 Punkten, die ein Alphabet mit 64 verschiedenen Zeichen ergeben. «Das ist eigentlich ganz einfach», sagt Moser und fährt mit den Fingerkuppen über die kleinen erhabenen Punkte auf dem weissen Papier. Dabei liest er in flüssiger Sprache den unsichtbaren Text vor. «Bis ein sehender Mensch mit dem Finger Braille lesen kann, braucht es jedoch, wenn er täglich zwei Stunden übt, etwa zwei Jahre», sagt Henrike Strehler. Sie ist Mitarbeiterin Marketing der SBS und hat sich vorgenommen, die unsichtbare Schrift zu lernen.

Die Bedienung der Braille-Schreibmaschine, mit der kleine Erhebungen ins Papier gedrückt werden, ist für Laien eine Konzentrationsübung. «Es gibt auch eine Kurzschrift», sagt Strehler. Diese ist einerseits dazu da, das Lesetempo zu erhöhen und andererseits die Bücher nicht zu dick werden zu lassen. Denn was in einem normalen Taschenbuch Platz hat, füllt in der Brailleschrift drei bis vier A4-Ordner mit dicken, doppelt bedruckten Seiten.

Durch diese Bücher haben auch blinde Menschen die Möglichkeit am kulturellen Leben gleichberechtigt teilzuhaben. Um dieses Ziel zu erreichen, subventioniert der Bund die Hälfte der Ausgaben der SBS. 2018 bezahlte er 5,4 Millionen Franken. Die verbleibenden Kosten wurden von privaten Spendern übernommen. Der Einsatz für Blinde ist Pflicht in der Schweiz: 2004 trat das Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft, zusätzlich unterschrieb der Bund 2014 die UNO-Konvention zum Schutz der Rechte von Behinderten. Diese besagt, «dass Menschen mit Behinderungen der volle Genuss dieser Rechte und Freiheiten ohne Diskriminierung garantiert werden muss». Folglich muss die Schweiz dafür sorgen, dass den schätzungsweise 325'000 sehbehinderten Menschen, die in der Schweiz leben, Zugang zu Bildung verschafft wird. Diese soll in möglichst passender Form und Sprache für die Einzelnen zur Verfügung gestellt werden.

Bücher auf Kundenwunsch

Blindenschrift-Leser müssen sich stark konzentrieren, da sie Buchstaben für Buchstaben ertasten und nicht wie bei der sogenannten Schwarzschrift einen ganzen Satz auf einmal sehen. Eine Alternative dazu, ist das Bücher-Hören. Davon können auch Kinder und Jugendliche mit Legasthenie, AD(H)S und anderen Lesebeeinträchtigungen profitieren. Dafür gibt es seit 2014 die Online-Bibliothek Buchknacker mit Hörbüchern und E-Books. Dank dieser sollen Kinder, denen es schwerfällt zu lesen, die Möglichkeit erhalten, in die Welt der Bücher einzutauchen.