In einem Monat kann zudem die neue Ausstiegsstelle bei der Allmend Glanzenberg am Limmatufer zum Verweilen genutzt werden.

Die Badi Geren befindet sich etwas ausserhalb des Ortskerns, dafür mitten in der ländlichen Idylle von Birmensdorf. Das Schwimmbad verfügt über ein 25-Meter-Becken mit acht Bahnen, ein grosses Nichtschwimmerbecken, über das ein kleines Brücklein führt, und ein Planschbecken mit Sonnensegel und Wasserpumpstation. Vom Sprungbecken mit 1- und 3-Meter-Turm führt eine 25 Meter lange Rutschbahn ins Nichtschwimmerbecken. Ausserdem kann man sich in einem separaten Sprudelbad entspannen. Für Wassermüde gibt es ein Schachfeld, Tischtennistische, ein Beachvolleyball-Feld und einen kleinen Kinderspielplatz.

In der Badi Fondli kommen nicht nur Schwimmerinnen und Schwimmer im 50-Meter-Schwimmbecken mit 8 Bahnen auf ihre Kosten. Die Anlage lockt mit einem Sprungturm, einer Kletterwand, Beachvolleyball-Feldern und einer 80 Meter langen Rutschbahn – die längste im Limmattal. Seit der Sanierung des Schwimmbads im Sommer 2013 sorgt zudem der erweiterte Kinderbereich mit einer Planschlandschaft für Spass bei den kleinen Badegästen. Doch nicht nur Badefreudige, auch Ruhe- und Sonnenbedürftige kommen nicht zu kurz. Die Liegeterrassen aus Holz laden am Rande des Schwimmerbeckens zum gemütlichen Verweilen ein.

Die Badi Zwischen den Hölzern , die von der Stadt Zürich betrieben wird, ist ab diesem Samstag bis zum 9. September täglich bei schlechter Witterung von 9 bis 11 Uhr geöffnet und bei guter Witterung können die Badegäste bis 20 Uhr in der idyllischen Anlage zwischen Waldrand und Weinbergen verbringen. Auch Grillieren ist möglich. Für Schwimmer ist mit einem 50-Meter-Schwimmbecken gesorgt. Aus einem oder drei Metern kann man in eine Sprungbucht hechten. Für die Kleinen gibt es ein Planschbecken mit Sonnensegel und Mini-Rutschbahn. Ausserhalb des Wassers kann man zudem Beachvolleyball, Fussball und Tischtennis spielen.

Die neue Ausstiegsstelle Allmend in der Nähe des Bahnhofs Glanzenberg wird am 29. Juni eröffnet. Das Limmatufer wird dort mit drei Grillstellen, einem Brunnen, einem Hartplatz, fünf Tischen und Bänken, Spiel- und Liegerasen sowie einer WC-Anlage ausgestattet und soll die Nötzliwiese als Landeplatz für Böötler ersetzen. Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich, die das Projekt gemeinsam mit der Stadt Dietikon realisieren, betonen aber, dass es sich bei der Allmend nicht um einen Badeplatz oder um einen Badestrand handle. Es gibt keine Aufsicht. Wer von dort aus in der Limmat schwimmen geht, tut dies auf eigene Verantwortung.

Der Badeplatz beim Egelsee in Bergdietikon bietet einen idealen Rückzugsort über dem hektischen Treiben im Limmattal. Der moorige Kleinsee, der wie das ganze Egelseegebiet unter Naturschutz steht, bietet Schwimmerinnen und Schwimmern eine offene Wasserfläche von rund drei Hektaren. Der Badeplatz verfügt über einen Steg und einen Sprungturm aus Holz. Nicht nur die Limmattaler Bevölkerung, sondern auch die des Mutschellens erholt sich gerne hier. Rund um den See befinden sich neun Feuerstellen und Picknickplätze, die auch ausserhalb der Badesaison benutzt werden können.

Hier kann man sich treiben lassen

Das Highlight der Badi Weihermatt ist nicht etwa die 40 Meter lange Rutsche oder das 50-Meter-Becken mit 6 Bahnen für Schwimmer, sondern der Strömungskanal, der sich durch das Nichtschwimmerbecken zieht. Wer in die Tiefe gehen will, kann einen Sprung vom 1- und 3-Meter-Sprungbrett wagen. Das sonnenbesegelte Planschbecken bietet den kleinen Badegästen genügend Platz und Schatten. Ein Spielplatz, Tischtennistische und Töggelikasten sowie ein Beachvolleyball-Feld sorgen für wasserlose Unterhaltung. Am 14. und 15. Juni wird die Anlage an der Zeltnacht zum dritten Mal in einen Campingplatz verwandelt.