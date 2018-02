Die Vorfreude unter den dreissig Sängerinnen des Frauenchors Birmensdorf ist gross: Am Sonntag begehen sie das 70-Jahre-Jubiläum ihres Vereins. Mit Ohrwürmern in verschiedenen Sprachen werden sie an diesem Nachmittag das Gemeindezentrum Brüelmatt in Stimmung versetzen. So singen sie etwa «Thank you for the Music» von Abba oder den Gefangenenchor aus der Oper Nabucco.

«Wir haben das Glück, englische, französische und italienische Muttersprachlerinnen bei uns im Chor zu haben, die mit uns jeweils an der Aussprache feilen», sagt Maja Rajgl, die seit acht Jahren als Präsidentin des Chores amtet. Nach sechs Monaten der Vorbereitung blicke man im Chor dem Ereignis mit gespannter Erwartung entgegen; ein gewisses Lampenfieber sei spürbar.

Am Jubiläumskonzert will man an die Anfangszeiten anknüpfen. So hat Dirigentin Marie-Louise Wipf ein Lied aus dem ersten Konzert des Chores ausgesucht, das Lied Vaterland, sowie weitere Lieder aus der Gründerzeit. Auf vielfältigen Wunsch der Birmensdorferinnen wirken am Konzert erfahrene Gastsänger aus der Umgebung mit. «In seinen Anfängen veranstaltete der Chor oft gemeinsam mit dem Männerchor Abendunterhaltungen im inzwischen nicht mehr bestehenden Restaurant Sonne», sagt Rajgl. Dort habe man nicht nur gesungen, sondern auch Theater gespielt. Ein paar lustige Einspieler sollen auch dieses Jahr wieder dabei sein.

Es begann im Schulhaus am Bach

Der Birmensdorfer Frauenchor war schon immer ein Kind seiner Zeit. Gegründet wurde er auf Initiative von Emil Hegetschweiler, dem damaligen Präsidenten des Männerchores Birmensdorf, und dessen Dirigenten Walter Iten. Den Verein hoben sie damals unter dem Namen Frauen- und Töchterchor Birmensdorf aus der Taufe, erst später wurde er in Frauenchor Birmensdorf umbenannt.

«An einem schönen Sommerabend im Jahre 1948 fanden sich 21 singfreudige Frauen und Fräuleins im Schulhaus am Bach ein» – so steht es in der Festschrift zum 50. Jubiläum, die Ehrenpräsidentin Margrit Bucher verfasst hat. Unter der Leitung von Iten probten die Sängerinnen damals drei Vaterlandslieder. Emmy Stierli-Bänz schrieb später zum Gründungsprotokoll: «Auf Anhieb kann er bei falschen Tönen nicht schon schimpfen, denn die erste Probe sollte ja auch ein Zückerchen sein.» Eine neue Festschrift werde es erst für das 75-Jahr-Jubiläum wieder geben, sagt Rajgl.

Dirigent verzichtete auf Lohn

Die Nachkriegsjahre waren geprägt von bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen. Die Gewerbler und Bauern in Birmensdorf hatten wenig Geld, aber wieder mehr Zeit, nachdem die Männer aus dem Aktivdienst zurückgekehrt waren. Iten verzichtete anfänglich auf einen Lohn vom Frauenchor, der Männerchor übernahm seine Fahrspesen von 100 Franken im Jahr. Beim ersten Konzert zahlte man an der Abendkasse, inklusive der inzwischen abgeschafften Billettsteuer, lediglich 1.65 Franken. Später setzte der Frauenchor den Mitgliederbeitrag für Aktiv- und Passivmitglieder bei 5 Franken an.