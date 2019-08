Die Nummer 0800 33 66 55 gehört dem Aerztefon. Dieses ist seit Anfang 2018 in Betrieb. Es ist die kantonale Triagestelle für nicht lebensbedrohende Notfälle. Ziel ist es, die Spitalnotfallabteilungen von leichten Notfällen zu entlasten, den Betroffenen zu helfen und auch Kosten zu sparen.

Der Anruf auf die Nummer 0800 33 66 55 ist gratis, ebenso die Abklärung des medizinischen Sachverhalts und die Beurteilung und Vermittlung an den geeigneten medizinischen Ansprechpartner.

Die anschliessende Behandlung durch einen Arzt ist dann jedoch kostenpflichtig. Es habe in der Tat schon Leute gegeben, die sich darüber beschwert hätten, sagte Aerztefon-Geschäftsführer Reto Bissig am Donnerstag vor den Medien.

Beim Aerztefon beriet man im Jahr 2018 in rund 120'000 Fällen. Lediglich etwa 10 Prozent davon mussten an eine Notfallstation vermittelt werden. Es riefen beispielsweise Leute an, die plötzlich Rückenbeschwerden hatten, Zahnschmerzen, Probleme mit den Augen, Atemnot. Eltern meldeten sich mitten in der Nacht an, weil das Kind Fieber hatte. Immer wieder rufen auch Leute mit Selbstmordgedanken an.

Genau diese Themen - und einige weitere - werden auch in der Kampagne thematisiert. Auf einem der Plakate, die seit Montag im Kanton zu sehen sind, steht beispielsweise: "Rückenschmerzen statt Shoppingfieber. Wir wissen, wer ihnen jetzt hilft. Rufen Sie uns an. 24 Stunden, 365 Tage."

Fachpersonen helfen weiter

Geschultes Fachpersonal nimmt den Anruf entgegen. Beim Aerztefon arbeiten rund 40 Personen. Viele davon sind Pflegefachleute oder medizinische Praxisangestellte. Immer ist auch ein Arzt oder eine Ärztin erreichbar.

Hinter dem Aerztefon steht die Zürcher Ärztegesellschaft. Diese hat den gesetzlichen Auftrag, den Notfalldienst im Kanton Zürich zu organisieren. Das Aerztefon ist eines von vielen Zahnrädern in der Organisation des Notfalldienstes im Kanton. Finanziert wird es mit öffentlichen Geldern.

Das Budget für das Jahr 2019 beträgt 5,7 Millionen Franken. Je zur Hälfte beteiligen sich der Kanton und die Gemeinden. Die Leistungsvereinbarung gilt bis Ende 2022.