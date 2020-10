Sie will wissen, was die Kirche im Grossstadtumfeld ausmacht: die neue Dekanin der Kirche St. Peter

Sie wolle wieder im Pfarramt herausfinden, was Kirche heute ausmache, diesmal im säkularen Umfeld einer Grossstadtkirche, wird Camichel Bromeis in einer Mitteilung der Evangelisch-reformierten Landeskirche Graubünden vom Mittwoch zitiert. Camichel Bromeis war Pfarrerin in Chur sowie in Davos Platz und 13 Jahre in der Kirchenleitung tätig.

Die erste Bündner Dekanin bleibt noch bis Ende Juli kommenden Jahres im Amt. Wer neuer Dekan oder neue Dekanin wird, entscheidet die Synode Ende Juni 2021 in Splügen. Der Dekan oder die Dekanin leitet die Synode, die Zusammenkunft der Pfarrer und Pfarrerinnen, kümmert sich um personelle Angelegenheiten oder vermittelt, wenn Konflikte aufgetreten sind.