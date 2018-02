Es ist noch dunkel, windig, kalt und nass. Roger Bartholdi ist trotzdem mit dem Velo unterwegs. Er ist sportlich und wetterfest. 2017 war er Finisher als Single-Athlet am Zürcher Gigathlon. Sein Ziel ist der Bahnhof Altstetten – Flyer und Giveaways verteilen. CVP-Stadtratskandidat Markus Hungerbühler ist schon dort. Dieser verteilt täglich frühmorgens Flyer irgendwo in der Stadt, Bartholdi gesellt sich so oft wie möglich dazu. Man begrüsst sich und scherzt über dieses und jenes. Wenn ganz Top 5, das bürgerliche Bündnis für die Zürcher Stadtratswahl, so harmoniert wie die zwei, dann solle ja nichts mehr schiefgehen können, denkt man.