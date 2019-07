Vor 50 Jahren fand die erste Ausgabe des Schlierefäschts statt. Welches ist Ihre lebhafteste Erinnerung daran?

Rita Geistlich: Da muss ich sofort an das Bähnli denken, das zwischen dem Freibad Im Moos und dem Festgelände auf dem Vorplatz des Schulhauses Hofacker verkehrte. Das ganze Organisationskomitee (OK) fuhr mit. Bei der Fahrt hatte ich meinen damals zweijährigen Sohn Lukas auf dem Schoss. Auch das Motto werde ich nie vergessen. Es lautete: «Schlierefäscht, nöd is Näscht.»

Wie kamen Sie als junge Mutter ins OK?

Damals lebte ich erst seit wenigen Jahren in der Gemeinde. Unser Wohnhaus an der Engstringerstrasse lag leicht isoliert weg vom Zentrum. Im Limmattaler Tagblatt sah ich eine Annonce von Fritz Blocher. Er war zu dieser Zeit Sozialvorstand und suchte Freiwillige für die Organisation eines Festes. Weil ich praktisch niemanden kannte und ich Lust hatte, etwas auf die Beine zu stellen, meldete ich mich. Via Postkarte bekundete ich Interesse an einer Mitarbeit.

Wurden Sie als erste Frau im Gremium mit offenen Armen empfangen?

Ja, sehr. Bei meiner ersten Sitzung stand bereits fest, dass Otto Scherer das Präsidium übernimmt und Pfarrer Kurt Scheitlin als Vize waltet. Zudem brauchte ich Alice Ritter, die Präsidentin des Frauenvereins, und Marguerite Plancherel ins Gremium mit. Ich blieb also ganz und gar nicht lange die einzige Frau.

Worin bestand Ihre Aufgabe im Vorstand?

Die wichtigen Bereiche wie die Finanzen waren schon vergeben, als ich dazustiess. Willy Neuenschwander, der in Schlieren eine Eisenwarenhandlung hatte, war für den Verkauf zuständig und froh um jede Unterstützung. Also griff ich ihm unter die Arme.

Wie?

Ein Teil des Festes war der Basar, an dem zahlreiche Essens- und Verkaufsstände sowie eine Sportartikel-Börse geplant waren. Für Letztere war ich verantwortlich. Es handelte sich aber nicht um Occasion-Ware, sondern um neuwertige Artikel. Ich fragte verschiedene Geschäfte wie etwa den Ski-Hersteller Streuli an. Ich erinnere mich, dass dieses Geschäft sehr grosszügig war und uns Skistöcke und Schlittschuhe überliess. Aber auch viele Fussbällen und andere Sportartikel konnten wir anbieten.

Was reizte Sie daran?

Obwohl ich Zuhause vier kleine Kinder hatte, wollte ich auch auswärts etwas gestalten. Dafür war die Arbeit im Schlierefäscht-OK perfekt. Da es nichts gab, worauf wir hätten zurückgreifen können wie Protokolle oder ein finanzielles Polster, war der Spielraum gross. Alles wurde frisch aus dem Boden gestampft, was uns viel Freiheiten liess.

Was hatte das damalige Schlierefäscht, was es heute nicht mehr gibt?

Besonders erfreulich war die aus dem Fest entstandene Dynamik unter den Einwohnern. Das Zusammengehörigkeitsgefühl wurde gestärkt und das Engagement stand im Vordergrund. Die Freiwilligen-Arbeit wurde zwar schon immer geleistet, doch nach dem Schlierefäscht wurde sie ein Stück weit institutionalisiert. Natürlich wird auch heute viel Freiwilligenarbeit geleistet, doch damals verspürte ich eine Aufbruchstimmung.

Hätten Sie sich erträumen lassen, dass aus dem Dorffest mal ein Zehn-Tage-Stadtfest wird?

Eine solche Entwicklung lässt sich nicht absehen. Früher hatten wir viele Hilfsmittel nicht. Ich denke spontan an die Verstärker für Konzerte. Damals spielte die Dorfkapelle ohne elektronische Hilfe.