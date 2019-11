Zwischen Modelwelt und Wissenschaft: Er entdeckte neue Formen von Männlichkeit

Gregory Ebeling sitzt an seinem Schreibtisch in seinem Zimmer in Geroldswil und blättert durch Zeitschriften. Gesichter in Anzügen und Sportbekleidung blicken ihm entgegen. Männer oben ohne in Unterhosen, Männer beim Klettern, beim Autofahren, Männer mit Milchschnäuzen.

Insgesamt 250 Werbungen untersuchte der 20-Jährige in den Männer-Magazinen «GQ» und «Men’s Health» zwischen den Jahren 1997 und 2017 in seiner Forschungsarbeit «Männlichkeit im Wandel der letzten 20 Jahre – der Mann in der Anzeigenwerbung unter Göttern, Desperados und Gentlemen». Die harte und monatelange Arbeit hat sich gelohnt.

Ebeling qualifizierte sich neben 91 Jungforscherinnen und -forschern für das Finale des diesjährigen nationalen Wettbewerbs der Stiftung Schweizer Jugend forscht in Rapperswil. Sein Projekt wurde von einem Expertengremium im Mai mit der Höchstnote «hervorragend» ausgezeichnet. Für das 265 Seiten dicke Buch erhielt er einen Sonderpreis, eine viertägige Studienreise an ein Designfestival in London. Zudem wird er heute gemeinsam mit 24 anderen Preisträgerinnen und Preisträgern von Bundespräsident Ueli Maurer im Bundeshaus in Bern empfangen. «Ich freue mich darüber und finde es cool, dass meine Arbeit so gut angekommen ist», sagt Ebeling. Es habe Spass gemacht, sei aber auch sehr anstrengend gewesen. Das Projekt entwickelte sich aus seiner Maturarbeit, die er am Realgymnasium Rämibühl in Zürich unter demselben Titel verfasste. Sie wurde 2018 zur besten Abschlussarbeit an seiner Kantonsschule erkoren und man legte Ebeling nahe, sich für den Wettbewerb der Stiftung Schweizer Jugend forscht anzumelden.

Sich vor dem Studium noch einmal ausleben

Er überarbeitete das geisteswissenschaftliche Projekt, optimierte und baute gewisse Themen aus. Dass er sich so lange mit dieser Thematik auseinandersetzte, obwohl ihn die Naturwissenschaft viel mehr interessiert, hat seinen Grund. «Ich wollte mich, bevor ich mein Studium beginne, noch einmal anderweitig ausleben, mich auf Sprache und Kommunikation fokussieren», sagt Ebeling, der seit Herbst Materialwissenschaften an der ETH Zürich studiert. Zudem hätte eine rein naturwissenschaftliche Arbeit den Rahmen einer Maturarbeit gesprengt, ist er sich sicher. Auch die Gender-Diskussion habe ihn gereizt. Durch seine Arbeit habe er dieser auf einer weniger emotionalen, sondern explorativen Ebene begegnen wollen.