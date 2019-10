Weininger Turnerinnen sind Vize-Schweizer-Meister

Das Team 35+ des TV Weiningen holten am Wochenende an den Schweizer Meisterschaften im Aerobic Silber. Am Samstag qualifizierten die sieben Frauen sich dank einer guten Leistung als Zweitbeste für das Finale. Am Sonntag konnten sie erneut ihr Potenzial abrufen und wurden wie im vergangenen Jahr Vize-Schweizer-Meister.

Auch das Aktivteam der Weininger überzeugte im solothurnischen Zuchwil. Am Sonntagmorgen zogen die Turnerinnen als sechstbeste ins Finale ein, wo sie sich auf Rang sechs platzierten und somit ein begehrtes Diplom holten. Genauso wie Selina Brunner, Ladina Fliri und Fiona Machaz, die in der Kategorie «3er bis 5er Team» auf Platz sechs landeten. Katja Werffeli und Sandra Korn erreichten in der Kategorie Paare den zehnten Rang und das Jugendteam klassierte sich als 15. im Mittelfeld.

In der Kategorie «3er bis 5er Team» trat auch der DTV Birmensdorf an. Melanie Arnold, Carmen Brand, Natali Christen, Géraldine Lüscher und Pascale Stucki platzierten sich gleich hinter den Weiningerinnen auf Rang sieben. (liz)