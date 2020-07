Von Einführung der Schulleitung bis Pandemie – für sie endet nach über 30 Jahren nicht nur das Schuljahr

Dällenbach: Es kamen laufend neue Gesetze, Regelungen und Projekte auf uns zu, die wir befolgen und umsetzen mussten. So etwa die Einführung der Schulsozialarbeit, der Fünf-Tage-Woche, des Lehrplans 21 und des Mittagstischs oder die Kantonalisierung der Kindergärten. Die Besetzung von freien Stellen war für mich im Kindergarten besonders belastend. Früher gingen 50 Bewerbungen ein, in den letzten Jahren erhielten wir jedoch immer weniger. Teilweise fanden wir erst eine Woche vor Beginn der Sommerferien Lehrpersonen für das folgende Schuljahr. Diese Entwicklung ist leider naheliegend, wenn man bedenkt, dass Kindergartenlehrpersonen die gleiche Ausbildung wie Primarlehrkräfte absolvieren, aber wesentlich weniger verdienen.

Müller Blau: Herausforderungen gehörten zu unserem Alltag. Es gab in all den Jahren nie eine Zeit, in der man sich hätte zurücklehnen können. Die letzte grosse Herausforderung, die ich selbst wählte, war die Umsetzung der Lernlandschaften 2019.

Champagner-Gläser füllen sich mit Mineralwasser. «Wir haben bereits so viele Gläser für den Abschied gebraucht, dass wir nur noch diese übrig haben», sagt Trudi Müller Blau, Schulleiterin der Sekundarschule Moosmatt. Heidi Dällenbach sitzt am runden Tisch im Büro ihrer Kollegin und nimmt einen Schluck. «Auf etwas anzustossen, hätten wir ja», sagt die Schulleiterin Kindergarten und lacht. Die beiden Frauen haben heute ihren letzten Arbeitstag und werden nach über 30-jährigem Einsatz an der Schule Urdorf pensioniert. Trudi Müller Blau zeigt auf ein Buch. «Wenn Wissen in Pension geht», steht in grossen Lettern auf dem Deckel. «Als ich den Ratgeber 2009 veröffentlichte, habe ich irgendwie nicht gedacht, dass es mich auch mal trifft.»

Müller Blau: Der Schulbetrieb hat sich gewandelt. Als ich 1987 zum Team der Sekundarschule Urdorf stiess, hatte man als junge Lehrperson und Frau nicht sehr viel zu melden. Man verhielt sich an Sitzungen am besten ruhig und hörte zu. Als in den 1990er-Jahren mehr Frauen Teil des Teams wurden, schlossen wir uns zusammen und bereiteten uns gemeinsam auf die Sitzungen vor, damit unsere Stimmen bei Entscheiden ein grösseres Gewicht erhielten. Später als Schulleiterin war mir die Arbeit am Schulhausklima sehr wichtig. Es ging mir darum, eine gemeinsame Haltung zu entwickeln und eine Autorität durch Beziehung zu etablieren. Auch gesellschaftlich hat sich viel geändert, das widerspiegelt sich in der Schule. Wir leben in einer heterogeneren Gesellschaft. Die Ansprüche sind vielfältiger geworden. Die Zusammenarbeit mit Fachpersonen wie Logopäden, Therapeuten und Schulsozialarbeitenden wurde immer bedeutender. Dadurch ist unsere Arbeit interessanter, aber auch komplexer geworden.

Dällenbach: Der gemeinsame Start machte uns zu einer eingeschworenen Gemeinschaft. Uns drei lag es am Herzen, dass die Schule Urdorf einen roten Faden vom Chindsgi bis zur Sek bildet. Ein Gewinn war auch, dass uns die Schulpflege all die Jahre über Ernst genommen hat und wir eine gute Zusammenarbeit pflegten.

Müller Blau: Das spricht für die Schule Urdorf. Die durchschnittliche Verweildauer von Schulleitungen beträgt etwa siebeneinhalb Jahre, das ist etwas mehr als bei Lehrpersonen. Wir haben die Stellung seit dem Jahr 2000 gehalten. Und nicht nur wir, sondern auch Roger Bösch. Er übernahm zur gleichen Zeit die Leitung der Primarschule Urdorf und wird nächstes Jahr pensioniert. Gemeinsam arbeiteten wir drei als Schulleitende 61 Jahre an der Schule Urdorf, das ist schon aussergewöhnlich. Der Umstand, dass wir drei gleichzeitig die Schulleitung in Angriff genommen haben, hat uns zusammengeschweisst. Wichtig war uns deshalb auch der Austausch der einzelnen Schulen und die Durchführung gemeinsamer stufenübergreifenden Projekte wie etwa der Weihnachtsbasar 2018.

Dällenbach: Das stimmt. Wir sind tatsächlich Urgesteine. Generell gibt es in unserer Branche viele Wechsel, daher ist es schon etwas Besonderes, dass wir der Schule Urdorf so lange treu geblieben sind.

Müller Blau: Wir kannten die Kultur von geleiteten Schulen nicht, hatten keine Vorbilder, auf die wir uns hätten berufen können. Wir erhielten zwar eine Schulleiter-Ausbildung, doch was uns tatsächlich erwarten würde, konnte uns niemand zeigen. Es war ein äusserst intensiver Prozess. Da Urdorf sehr früh am Projekt teilnahm, hatten wir ersten Schulleiterinnen und Schulleiter die Möglichkeit, uns einzubringen und Einfluss zu nehmen.

Dällenbach: Die Integration von Sonderschülern beschäftigt mich bis zu meinem heutigen letzten Arbeitstag. Früher war es üblich, dass Sonderschüler eine separate Schule besuchen. Heute ist die Integration das Ziel. Man will nicht alle Kinder, die aus der Norm fallen, in eine Sonderschule schicken, sondern sie in der Volksschule unterbringen. Unsere Aufgabe ist es abzuklären, was wir als Volksschule schaffen und wo unserer Grenzen liegen. Ich stelle eine Verlagerung von der Gemeinschaft hin zum Individuum fest. Kinder erlebe ich heutzutage mehrheitlich als selbstbewusster und fordernder. Sie sind mehr auf sich bezogen und wissen bereits im Kindergartenalter, was sie wollen und was nicht.

Was wird Ihnen am Schulalltag am meisten fehlen?

Dällenbach: Die vielen sozialen Kontakte. Dazu gehören auch die Schulbesuche in den Kindergärten. Mir gefiel es, einen Einblick in die verschieden gestalteten Lektionen zu erhalten und gleichzeitig den Lehrpersonen und den Kindern zu begegnen. Wie mir die Kleinen mit Freude ihren Chindsgi zeigten, an das werde ich mich immer gerne zurückerinnern.

Müller Blau: Es war schön, die Entwicklung der Jugendlichen in all den Jahren mitzuerleben und ihre Fortschritte zu sehen, vor allem bei Schülerinnen und Schülern, die zunächst grosse Schwierigkeiten hatten, dann aber erhobenen Hauptes die Schule abschliessen konnten. Ich werde die Vielfalt und die zahlreichen Arbeitsbeziehungen zum Team, zur Schulpflege, zu den Schülern, Eltern und anderen Stellen vermissen. Sich Ziele zu setzen und im Team Lösungen zu entwickeln, war für mich immer ein spannender Prozess. Auch das wird mir künftig fehlen.

Was wünschen Sie Ihren Nachfolgern und der Schule Urdorf für die Zukunft?

Müller Blau: Ich hoffe, dass man weiterhin gute Lösungen für die Schülerinnen und Schüler und die vielen Bedürfnisse findet. Ich wünsche der Schule, dass sie das, was auf sie zukommt, mit Freude anpackt.

Dällenbach: Ich wünsche allen viel Durchhaltewillen und Kraft sowie Freude, sich Neuem zu stellen.

Welche Pläne hegen Sie für den Ruhestand?

Dällenbach: Ich habe noch keine festen Pläne. Ich werde aber sicher mehr Sport treiben, wandern und golfen gehen. Zudem haben es mir Tierbeobachtungen in freier Natur vor allem in Afrika angetan. Ich werde bestimmt ein paar Safari-Reisen unternehmen. Überdies kann ich mir gut vorstellen, mich als Freiwillige für Hilfsprojekte zu engagieren.

Müller Blau: Auch ich habe mir alles offengelassen und keine grossen Projekte geplant. Ich freue mich, mehr Zeit für meine Familie und Freunde zu haben. Die frei werdende Zeit werde ich zudem nutzen, um Velofahren zu gehen, Städte zu bereisen und um mich um meinen Garten zu kümmern.