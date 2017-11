Mit dem neuen Reservoir sowie den Zuleitungen in die Häuser begann nun aber eine neue Ära. Davon profitierten bald schon auch die vielen neuen Einwohner Dietikons. Rege Bautätigkeit liess die Bevölkerungszahl bis 1911 auf 4500 ansteigen. 1930 zählte das Dorf bereits 6500 Einwohner. Ein Ausbau des Wasserversorgungssystems tat dringend Not. Bereits 1912 wurde das Grundwasserpumpwerk Langacker I erstellt. 1926 folgte schliesslich die Inbetriebnahme des fehlerhaften Reservoirs Gyrhalde. Ein grosser Ausbauschritt wurde dann 1933 mit dem Bau der Grundwasseranlage Russacker und des Reservoirs Sonnenrain im Honeret-Wald getan. Parallel dazu wurde das Leitungsnetz laufend erweitert.

Beschäftigung für 136 Arbeitslose

Bei der Ausführung dieses Projekts, die in wirtschaftlich schwierige Zeiten fiel, war es der Gemeinde ein Anliegen, möglichst viele Arbeitslose einzusetzen. Deren 136 wurden schliesslich beschäftigt. Der Kanton unterstützte diese Bestrebungen finanziell. Noch wichtiger als das Geld aus Zürich war den Gemeindebehörden jedoch, dass das Reservoir dieses Mal auch funktionierte. Es war dicht und ist es bis heute. Auch das Pumpwerk Russacker tut immer noch seinen Dienst. Gleiches gilt für die weiteren Pumpwerke und Reservoire, die im Verlaufe der Jahrzehnte gebaut werden mussten.

Dazu gehört auch das 1984 in Betrieb genommene Grundwasserpumpwerk Schönenwerd. Dieses wurde vom wenige Jahre zuvor gegründeten Wasserwirtschaftsverband Limmattal erstellt. Ihm gehören die Gemeinden Dietikon, Schlieren, Geroldswil, Oetwil und Weiningen an. Sein Ziel ist es, die Versorgungssicherheit in den Gemeinden zu erhöhen.

Rund um die Uhr im Einsatz

Darauf ist auch die künftige Wasserversorgung ausgerichtet. Denn die Stadt wird weiter wachsen, in erster Linie im Gebiet Niderfeld, wo ein komplett neues Quartier entstehen soll. Auch das wird von Arthur Huber thematisiert. Damit weiterhin Wasser aus den Hähnen fliesst, muss das System nicht nur dem Bevölkerungswachstum angepasst werden, sondern in erster Linie gut unterhalten werden. Dafür verantwortlich zeichnen die Männer von der Wasserversorgung. Ihnen widmet die Journalistin Brigitte Hospenthal ein Kapitel.