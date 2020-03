«The Voice of Switzerland»: Stefano Lenherr kommt nicht weiter

Der Schlieremer Stefano Lenherr, der heute in Hagenbuch wohnt, war gestern auf 3+ bei «The Voice of Switzerland» zu sehen. Er sang mit viel Leidenschaft «Schwan» von Gölä, überzeugte die Jury aber nicht. «Du bist ein super Typ und mega gut drauf, aber stimmlich habe ich schon Besseres gehört», sagte Anna Rossinelli. Lenherr sorgte 2017 für Aufsehen, als er als damaliger New- Media-Wahlkampfleiter von ­Adrian Leimgrübler im Statthalter-Wahlkampf einen Wahl- kampfsong veröffentlichte.