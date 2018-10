Tiefere Steuern: Das will der Dietiker Stadtrat. Um drei Prozentpunkte auf neu 123 Prozent soll der Steuerfuss sinken – so sieht es der Stadtrat im Budget 2019 vor, das der Finanzvorsteher und Stadtratsvizepräsident Rolf Schaeren (CVP) am Donnerstag vorgestellt hat.

Ob die Steuersenkung Tatsache wird, muss der Gemeinderat entscheiden. Sagt er Ja, wäre 2019 bereits das zweite Jahr in Folge, in dem Dietikon seine Steuern senkt. Per 2018 sank der Steuerfuss nämlich von 129 auf 126 Prozent.

Weiter zeigt das Budget, dass insbesondere die Ausgaben für die Bildung zunehmen. Konkret wird fürs kommende Jahr ein Nettoaufwand für die Bildung von rund 56,4 Millionen Franken erwartet. Im Budget 2018 waren es noch 51,2 Millionen Franken, in der Rechnung 2017 lag dieser Betrag noch bei 48,6 Millionen Franken.

Der Gesamtaufwand im Dietiker Budget 2019 liegt bei 230,3 Millionen Franken, der Ertrag bei 216,9 Millionen. Somit resultiert ein Minus von 13,4 Millionen. Dieses Minus ist aber zu relativieren. Lässt man einen neuen buchhalterischen Effekt weg, der auf einem stark kritisierten Kantonsratsentscheid basiert, ergibt sich noch ein Defizit von 5,2 Millionen Franken. Diese Zahl ist für den Stadtrat relevant, machte er am Donnerstag klar.

Beim erwähnten Effekt geht es um eine Abgrenzungsbuchung bezüglich des kantonalen Ressourcenausgleichs. Diese neue Vorschrift wird von den kommunalen Finanzvorständen stark kritisiert, diese Woche zum Beispiel auch vom Winterthurer Stadtrat, der die neue Vorschrift einen "kantonsrätlichen Bock" und einen "Unfall" nannte. Auch der Dietiker Finanzvorstand Rolf Schaeren äusserte am Donnerstag Kritik.