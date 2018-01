Der Zürcher Regierungsrat und im Namen der Planungsregion Zürich auch der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) sprechen sich in der Vernehmlassung zum nächsten Ausbauschritt der Bahninfrastruktur auch für den Ausbau des Bahnhofs Stadelhofen aus sowie für den Brüttenertunnel, der die Fahrzeit zwischen Zürich und Winterthur verkürzen würde. Nur mit diesen beiden zwingend benötigten Schlüsselprojekten könnten die Engpässe in und um Zürich beseitigt werden, heisst es in der Mitteilung von gestern.

Die beiden Gremien befürworten den grösseren Ausbauschritt 2035 auch deshalb, weil der wichtige Ausbau des Bahnhofs Stadelhofen nur im grossen Ausbau 2035 enthalten ist. Konkret geht es um ein viertes Gleis. Ohne dieses akzentuiere sich die bereits vorhandene grosse Überbelastung am Bahnhof Stadelhofen. Das würde den gesamten Bahnbetrieb in der Region destabilisieren.

Beide Bauvorhaben – Stadelhofen und Brüttenertunnel – seien zwingend nötig, damit der Bahnverkehr im Grossraum Zürich und in Richtung Ostschweiz nachfragegerecht weiterentwickelt werden kann, heisst es weiter. Von den S-Bahnen des Zürcher Limmattals halten die S3, die S5 und die S12 sowie die Nacht-S-Bahnen SN1 und SN5 am Bahnhof Stadelhofen.

Weiter zeigen sich Regierungsrat und ZVV erfreut, dass der Vorschlag des Bundesrates nebst den genannten Schlüsselprojekten auch weitere kleinere und mittlere Infrastrukturanpassungen im Kanton vorsieht. So seien unter anderem Ausbauten auf der Strecke Uster–Aathal, Herrliberg–Feldmeilen–Meilen oder Doppelspurprojekte bei der Sihltal-Zürich-Üetliberg-Bahn (SZU) zwingend nötig. Bisher in den Ausbauplänen nicht berücksichtigt sind notwendige Investitionen in die Forchbahn sowie die S-Bahn-Haltestellen Winterthur Grüze Nord und Wädenswil Reidbach. Auch diese solle der Bundesrat in seine Botschaft zum Bahn-Ausbau zuhanden des Parlaments aufnehmen, fordern Regierungsrat und ZVV.

Unterstützt wird das Anliegen des Bundes, die Kosten der Projekte wenn möglich zu optimieren. Die Suche nach Kosteneinsparungen müsse sich aber auf alle Regionen erstrecken und nicht nur auf den Raum Zürich-Zentralschweiz beschränken.

Um die Vorlage bestmöglich weiterzuentwickeln, sei der Planungsprozess zwingend mit den sechs Zürcher Planungsregionen weiterzuführen. «Wir fordern, dass diese deutlich stärker einbezogen werden als bisher», schreibt der ZVV. (sda/az)