Kevin da Silva Saxer ist halb Schweizer halb Brasilianer. In seiner zwölfköpfigen Schulklasse in Schlieren gehörte er zur Minderheit. Er war einer von drei Schweizern. Manchmal wurde er als «Scheiss Schweizer», manchmal als «Scheiss Ausländer» betitelt. Doch das nimmt der 17-Jährige mittlerweile gelassen. Er lehnt sich in seinem Stuhl im Clubhaus des FC Schliern zurück und betont: «Ich habe noch nie in einem anderen Land gelebt. Die Schweiz ist meine Heimat.» Was die anderen denken, ist ihm nicht mehr so wichtig. Doch seine Toleranz hat eine Grenze: Ernstgemeinte, abschätzige Kommentare, findet er ein No-Go.

Doch das erlebte er auch schon. Beispielsweise dann, wenn er mit seinen dunkelhäutigen Freunden unterwegs war. Da wurden sie schon hin und wieder rassistisch beleidigt. «Eine Schweinerei», sagt da Silva Saxer. Aus diesem Grund, ist er auch überzeugt, dass in der Schweiz mehr über Rassismus geredet werden sollte.

In der Schule in Schlieren, hätten gemäss seiner Erfahrung alle dieselben Voraussetzungen gehabt. «Die Lehrer wussten, wie sie mit uns umgehen mussten, da wirklich fast alle Ausländer waren.» Eine Lehrstelle fand er ohne grössere Probleme. Anfangs wollte er Polymechaniker werden, doch das gefiel ihm nicht. Deshalb fing er die Lehre als Automonteur an. Bereits heute weiss er, dass er nach den drei Jahren Lehre eine Weiterbildung machen will. Oder er wird der zweite Neymar: «Noch besser zu werden als er, das wäre super», sagt da Silva Saxer und lacht.

Müsste er sich entscheiden, für welches Land er spielen wollte, würde er sich für die Schweiz entscheiden. Das ist jedoch kein emotionaler Entscheid. Da Silva Saxer sagt: «Man muss dorthin gehen, wo man mehr Chancen hat. Das wäre bei mir die Schweiz.»